Из Дюймовочки в качка: Дочь Марии Шукшиной продемонстрировала результаты тренировок
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ anna__shukshina
Несколько лет назад публика умилялась, глядя на Анну. Стройная блондинка, удивительно похожая на красавицу-маму, была обладательницей хрупкой и изящной фигуры. Но в один момент что-то изменилось и Трегубенко захотела выглядеть брутальнее. Девушка не вылезает из спортзала и изменилась до неузнаваемости. Сейчас Анна высокая шатенка с широкими плечами и горой мышц.
32-летняя дочь актрисы признается, что нашла себя в бодибилдинге. Ежедневные тренировки доставляют ей удовольствие. Анна посещает спортзал утром и вечером и внимательно следит за питанием. «Я кайфую от себя», — признается спортсменка.
Близкие родственники не одобряют трансформацию Анны, но и не препятствуют. Бабушка и мама пытались донести до девушки, что она перебарщивает с рельефом и набором массы, но бодибилдерша категорически отказывается кого-либо слушать. Вскоре родственники оставили эти попытки.
Есть информация, что Трегубенко даже принимала мужские гормоны, в следствие чего ее тело двое увеличилось, а голос стал грубым и низким. Подписчики Анны не сошлись в едином мнении насчет ее фигуры. Кто-то не принимает изменения и уговаривает вернуться к прежней форме, а кто-то хвалит девушку за упорство и старания.
Фото и видео: Instagram