Из Дюймовочки в качка: Дочь Марии Шукшиной продемонстрировала результаты тренировок

Несколько лет назад публика умилялась, глядя на Анну. Стройная блондинка, удивительно похожая на красавицу-маму, была обладательницей хрупкой и изящной фигуры. Но в один момент что-то изменилось и Трегубенко захотела выглядеть брутальнее. Девушка не вылезает из спортзала и изменилась до неузнаваемости. Сейчас Анна высокая шатенка с широкими плечами и горой мышц.

32-летняя дочь актрисы признается, что нашла себя в бодибилдинге. Ежедневные тренировки доставляют ей удовольствие. Анна посещает спортзал утром и вечером и внимательно следит за питанием. «Я кайфую от себя», — признается спортсменка.