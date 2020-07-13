Из дурнушки в соблазнительную красотку: как изменилась простушка Глория из «Дикого ангела»

В 16 лет, когда отец Габриэлы умер, она все же решила, что хочет быть артисткой, и начала проходить кастинги. Они были удачными, но первые картины с ее участием так никто и не увидел.

«Дикий ангел» стал вторым сериалом, в котором сыграла актриса. Всего ее фильмография насчитывает 29 фильмов, многие из которых — мыльные оперы. Но такой известности, которую ей принесла роль Глории, больше не было.

Известно, что Габриэла Сари также играет в театре, продолжает заниматься пением, живописью и работает моделью (благо ее яркая внешность, обусловленная итальянскими корнями, и идеальная фигура позволяют это).

Сейчас 43-летняя актриса выглядит иначе, чем ее героиня 20 лет назад. Вместо простушки и даже дурнушки с фото смотрит шикарная молодая женщина.