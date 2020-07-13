Из дурнушки в соблазнительную красотку: как изменилась простушка Глория из «Дикого ангела»
Фото: Кадр фильма
Простушку Глорию исполнила яркая брюнетка — аргентинская актриса Габриэла Сари. Во время, когда показывали сериал (1998-1999 годы), ее внешность обсуждали все. У артистки были выразительные брови, которые многим не давали покоя, ведь тогда в моде были бровки-ниточки (а через полтора десятка лет брови, как у Сари, станут модными).
Кстати, задатки артистки в маленькой Габриэле разглядел отец. Но он был против, чтобы она делала актерство главным делом своей жизни. Он был уверен, что у дочери неподходящий характер. Но все же отдал ее в секции танцев и вокала.
Фото: Кадр фильма
В 16 лет, когда отец Габриэлы умер, она все же решила, что хочет быть артисткой, и начала проходить кастинги. Они были удачными, но первые картины с ее участием так никто и не увидел.
«Дикий ангел» стал вторым сериалом, в котором сыграла актриса. Всего ее фильмография насчитывает 29 фильмов, многие из которых — мыльные оперы. Но такой известности, которую ей принесла роль Глории, больше не было.
Известно, что Габриэла Сари также играет в театре, продолжает заниматься пением, живописью и работает моделью (благо ее яркая внешность, обусловленная итальянскими корнями, и идеальная фигура позволяют это).
Сейчас 43-летняя актриса выглядит иначе, чем ее героиня 20 лет назад. Вместо простушки и даже дурнушки с фото смотрит шикарная молодая женщина.
Уже несколько лет Габриэла Сари замужем за журналистом Дарианом Шийманом, у которого не менее яркая, чем у супруги, внешность. У пары растет маленькая дочь Донна, взявшая внешние черты обоих родителей.
Фото: www.instagram.com/gabrielasari/
После рождения ребенка Габриэла завершила актерскую карьеру, но продолжает позировать для фотографов. Кстати, даже после родов ее формы остались идеальными.
Габриэла дружит с некоторыми коллегами по «Дикому ангелу». Так, Факундо Арана, исполнивший главную мужскую роль Иво, является другом Сари. Она даже опубликовала в Instagram фото Факундо со своей дочерью на руках. Кстати, Габриэла и Факундо, кроме «ангела», сыграли еще в сериале «Добрые соседи» и полнометражном фильме «Дотянуться до небес».
В одном из интервью Габриэла отметила, что очень счастлива. Она не устает благодарить мужа за чуткое отношение к себе и ребенку.
Габриэла Сари говорит, что время работы на съемочной площадке «Дикий ангел» было важным периодом в ее жизни и она бы не прочь сняться в продолжении сериала, если оно будет.
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Фото и видео: Instagram Габриэлы Сари, кадры фильма «Дикий ангел»
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