Из черного в огненно-рыжий: Надежда Бабкина кардинально сменила имидж к 8 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ ngbabkina
Певица поздравила поклонниц с Международным женским днем в личном блоге. Она выложила видео-обращение, в котором вместе с Алексеем Ягудиным желает женщинам любви, добра и дружелюбия. Подписчики отметили, что звезду просто не узнать с новой прической.
Надежда Бабкина любит примерять разные образы. В этот раз она вместо прямых черных волос предстала с огненно-рыжими кудрями. Такое резкое изменение связано с ее ролью в театре.
Подписчики щедро одарили Бабкину комплиментами в комментариях: «Самая женственная и лучезарная», «Образ — огонь», «Какая красота», «Не узнала. выглядите потрясно», «Ого! Львица», «Красавица», «Вам очень идёт этот цвет волос», «На Софи Лорен похожа с этой прической».
Поклонники отметили, что на артистку всегда приятно смотреть, ведь она тщательно следит за собой и бьюти-трендами.
Фото и видео: Instagram