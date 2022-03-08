Из черного в огненно-рыжий: Надежда Бабкина кардинально сменила имидж к 8 марта

Певица поздравила поклонниц с Международным женским днем в личном блоге. Она выложила видео-обращение, в котором вместе с Алексеем Ягудиным желает женщинам любви, добра и дружелюбия. Подписчики отметили, что звезду просто не узнать с новой прической.

Надежда Бабкина любит примерять разные образы. В этот раз она вместо прямых черных волос предстала с огненно-рыжими кудрями. Такое резкое изменение связано с ее ролью в театре.