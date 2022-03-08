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Из черного в огненно-рыжий: Надежда Бабкина кардинально сменила имидж к 8 марта

Весна — самое подходящее время для экспериментов с внешним видом. Надежда Бабкина решила изменить прическу, чем удивила подписчиков. Она опубликовала видео в новом образе в своем Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина

Фото: instagram/ ngbabkina

Певица поздравила поклонниц с Международным женским днем в личном блоге. Она выложила видео-обращение, в котором вместе с Алексеем Ягудиным желает женщинам любви, добра и дружелюбия. Подписчики отметили, что звезду просто не узнать с новой прической.

Надежда Бабкина любит примерять разные образы. В этот раз она вместо прямых черных волос предстала с огненно-рыжими кудрями. Такое резкое изменение связано с ее ролью в театре.

Подписчики щедро одарили Бабкину комплиментами в комментариях: «Самая женственная и лучезарная», «Образ — огонь», «Какая красота», «Не узнала. выглядите потрясно», «Ого! Львица», «Красавица», «Вам очень идёт этот цвет волос», «На Софи Лорен похожа с этой прической».

Поклонники отметили, что на артистку всегда приятно смотреть, ведь она тщательно следит за собой и бьюти-трендами.

Фото и видео: Instagram

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