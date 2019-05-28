Из брюнетки в дерзкую блондинку: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж

Одна из самых известных бразильских актрис – Джованна Антонелли – удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда сериала «Клон» запомнилась фанатам жгучей брюнеткой с длинными волосами. Периодически актриса меняла оттенок волос, а теперь и вовсе изменилась до неузнаваемости.
В Instagram Джованна опубликовала фотографии, на которых она позирует в дерзком образе - с коротким каре, в яркой куртке с шипами и железными аксессуарами на руках.
После того, как к актрисе «приклеился» образ Жади, которую она сыграла 17 лет назад, она не раз признавалась, что в жизни не хочет быть похожей на свою героиню. Актриса иногда экспериментировала с внешностью: осветляла кончики волос и корректировала прически, но всегда осталась яркой и запоминающейся.
Теперь 43-летняя Джованна примерила новый образ для фотосессии для журнала. «Я играю, чтобы меняться и обрести себя. Это потрясающе», — рассказала Антонелли.
Подписчики бурно отреагировали на перемены во внешности любимой актрисы. Они написали, что Джованна выглядит на 10 лет моложе в новом образе, а дерзкая стрижка подчеркивает ее привлекательность. Однако некоторые поклонники отметили, что бразильянкам больше идет цвет, который они получили от природы, – темный.
Джованна Антонелли сыграла в 47 фильмах. В 2018 году на экраны вышла картина «Второе солнце». Сейчас актриса тоже снимается, но детали работы над новыми проектами не озвучивает.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!