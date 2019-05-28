Из брюнетки в дерзкую блондинку: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж

Одна из самых известных бразильских актрис – Джованна Антонелли – удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда сериала «Клон» запомнилась фанатам жгучей брюнеткой с длинными волосами. Периодически актриса меняла оттенок волос, а теперь и вовсе изменилась до неузнаваемости.

В Instagram Джованна опубликовала фотографии, на которых она позирует в дерзком образе - с коротким каре, в яркой куртке с шипами и железными аксессуарами на руках.