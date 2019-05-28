logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из брюнетки в дерзкую блондинку: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Джованна Антонелли

Фото: Instagram
Актриса не только поменяла цвет волос, но и сделала короткую стрижку.

Одна из самых известных бразильских актрис – Джованна Антонелли – удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда сериала «Клон» запомнилась фанатам жгучей брюнеткой с длинными волосами. Периодически актриса меняла оттенок волос, а теперь и вовсе изменилась до неузнаваемости.

В Instagram Джованна опубликовала фотографии, на которых она позирует в дерзком образе - с коротким каре, в яркой куртке с шипами и железными аксессуарами на руках.

После того, как к актрисе «приклеился» образ Жади, которую она сыграла 17 лет назад, она не раз признавалась, что в жизни не хочет быть похожей на свою героиню. Актриса иногда экспериментировала с внешностью: осветляла кончики волос и корректировала прически, но всегда осталась яркой и запоминающейся.

Теперь 43-летняя Джованна примерила новый образ для фотосессии для журнала. «Я играю, чтобы меняться и обрести себя. Это потрясающе», — рассказала Антонелли.

Подписчики бурно отреагировали на перемены во внешности любимой актрисы. Они написали, что Джованна выглядит на 10 лет моложе в новом образе, а дерзкая стрижка подчеркивает ее привлекательность. Однако некоторые поклонники отметили, что бразильянкам больше идет цвет, который они получили от природы, – темный.

Джованна Антонелли сыграла в 47 фильмах. В 2018 году на экраны вышла картина «Второе солнце». Сейчас актриса тоже снимается, но детали работы над новыми проектами не озвучивает.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Загрузка...