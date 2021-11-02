Из брака в карьеру: бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала о том, как живет сейчас

Однако брак двух творческих единиц ебыл далеко не радужным. Вскружившая Нагиеву голову популярность вынудила жену страдать от постоянных измен и интрижек на стороне. Актеру приписывали романы с Ларисой Гузеевой и Аллой Довлатовой. Как рассказывает экс-жена Дмитрия, поклонницы звонили ей и часто молчали в трубку, пытаясь расстроить их брак, а некоторые девушки хотели забеременнеть ради того, чтобы увести актера из семьи. И в конечном итоге, совместными усилиями это удалось сделать всем любовницам актера. Некоторое количество лет Алла терпела, однако после, однако в 2006 году, все же решилась на развод с актером.

После расторжения брака Алла Нагиева, актриса решила оставить фамилию актера, написала книгу «Я была женой Нагиева», в которой подробно и во всех красках. рассказывает о браке с артистом. А в настоящее время она сосредоточена на собственной карьере: обучается на логопеда, преподает и ведет передачу на радио. Занмуж во второй раз женщина так и не вышла.