Из больницы сразу на коньки: Дмитрий Соловьев принял участие в ледовом шоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Вместе с другой олимпийской чемпионкой и ведущей программы «Ледниковый период» Алиной Загитовой Дмитрий Соловьев исполнил главные роли в спектакле на льду.
В одном из последних интервью Дмитрий сказал, что не может подводить Татьяну Навку и любимого зрителя, который ждет увидеть его в шоу, и обязательно выйдет на лед, несмотря на то, что только что пережил достаточно серьезную травму.
Дмитрий феерично откатал премьеру, которая состоялась 30 декабря в Санкт-Петербурге во дворце «Юбилейный». Шоу «Аленький цветочек» будет идти всю праздничную неделю.
Напомним, олимпийского чемпиона сильно избили 21 декабря около одного из московских караоке. Дмитрий вступился за свою девушку, сделал замечание двум мужчинам, а они напали на него. Фигурист был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а чуть позже ушиб головного мозга.
Спортсмена выписали 28 декабря, но врачи не рекомендовали ему сильные физические нагрузки и перелеты еще в течение 2-х месяцев. Соловьев пренебрег рекомендациями врачей.
Фото: GlobalLookPress, Instagram