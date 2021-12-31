passion.ru
1 мин.

Из больницы сразу на коньки: Дмитрий Соловьев принял участие в ледовом шоу

Спустя всего несколько дней после выписки из больницы фигурист Дмитрий Соловьев вышел на лед. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дмитрий Соловьев

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Вместе с другой олимпийской чемпионкой и ведущей программы «Ледниковый период» Алиной Загитовой Дмитрий Соловьев исполнил главные роли в спектакле на льду.

В одном из последних интервью Дмитрий сказал, что не может подводить Татьяну Навку и любимого зрителя, который ждет увидеть его в шоу, и обязательно выйдет на лед, несмотря на то, что только что пережил достаточно серьезную травму.

Дмитрий феерично откатал премьеру, которая состоялась 30 декабря в Санкт-Петербурге во дворце «Юбилейный». Шоу «Аленький цветочек» будет идти всю праздничную неделю.

Напомним, олимпийского чемпиона сильно избили 21 декабря около одного из московских караоке. Дмитрий вступился за свою девушку, сделал замечание двум мужчинам, а они напали на него. Фигурист был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а чуть позже ушиб головного мозга.

Спортсмена выписали 28 декабря, но врачи не рекомендовали ему сильные физические нагрузки и перелеты еще в течение 2-х месяцев. Соловьев пренебрег рекомендациями врачей.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

Новости партнеров
О чем говорят