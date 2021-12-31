Из больницы сразу на коньки: Дмитрий Соловьев принял участие в ледовом шоу

В одном из последних интервью Дмитрий сказал, что не может подводить Татьяну Навку и любимого зрителя, который ждет увидеть его в шоу, и обязательно выйдет на лед, несмотря на то, что только что пережил достаточно серьезную травму.

Дмитрий феерично откатал премьеру, которая состоялась 30 декабря в Санкт-Петербурге во дворце «Юбилейный». Шоу «Аленький цветочек» будет идти всю праздничную неделю.