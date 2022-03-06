Из актера в повара: Вилле Хаапасало рассказал, как зарабатывает 120 тыс евро в день

Вилле Хаапасало приехал в Россию в 90-е годы. Тогда артист не знал русский язык, а решение об иммиграции принял спонтанно. Сейчас он с теплотой вспоминает то сложное время и отмечает, что ни о чем не жалеет. «Я приехал, не зная по-русски ни одного слова. А как раз в это время продукты продавали по талонам. Когда мне их выдали со словами: «На эти карточки ты можешь купить себе поесть в магазине», я ничего не понял. Почему не за деньги? И почему еды можно взять так мало? Но потом привык», — рассказал Вилле в интервью «АиФ».

Хаапасало практически не снимается в кино, ведь несколько лет назад он открыл для себя ресторанный бизнес и полностью погрузился в него. Артист открыл в Финляндии грузинский ресторан, который стал невероятно популярным.

«Я в свое время первым в Финляндии открыл грузинский ресторан. В Скандинавии раньше не знали этой кухни. А потом решил специализироваться на хачапури. В том районе, где у меня дача, есть деревни, постоянно в них живут всего 2,2 тыс. человек. Но летом туда приезжают дачники, туристы. В день по 15 тыс. прибывает. А ресторанов хороших в той местности нет», — делится Вилле.

Артист настолько увлекся своей идеей, что приобрел специальное оборудование. Теперь ресторан Хаапасало приезжают посетить люди со всей Финляндии и Европы. «Я залез в интернет, изучил все тонкости, купил печи за 1,1 тысячи евро — старенькие, дешевые, тесто-машину приобрел тоже доисторическую, 1967 г. И мы с партнером начали лепить хачапури. Я подумал, что если продам 3 тысячи хачапури за лето, будет клево. В итоге за 67 дней у меня купили 25 тысяч хачапури по 12 евро штука! Теперь у меня там самая большая хачапурня мира. Мы лепим по 10 тысяч хачапури в сутки», — признался актер.

По несложным подсчетам артист зарабатывает более 120 тысяч евро в день. Конечно, не вся прибыль достается ему. Но даже с учетом затрат на производство Вилле может ни в чем себе не отказывать.

Но актер не планирует ставить крест на своей карьере в кино. Хаапасало недавно исполнилось 50 лет и он готовится принять участие в нескольких проектах. «Посмотрим, пару фильмов, может, в конце года начнем снимать. В актерской профессии я уже получил многое, поэтому я счастливый человек».