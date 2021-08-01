Иву Сен-Лорану — 85: интересные факты из жизни кутюрье

В 1959 году Ив, будучи креативным директором дома Christian Dior, привез в Москву 12 манекенщиц в кутюрных нарядах, которые гуляли по городу и поражали местных жителей французским шиком.

В 1960 году дизайнера призвали в армию, в которой он пробыл 20 дней, после чего попал в психиатрическую лечебницу на фоне стресса.

Ив Сен-Лоран был первым модельером, который придумал смокинг для женщин – Le Smoking. А Катрин Денев первой знаменитостью, которая вышла в нем в свет.

В 60-70-х годах дизайнер вел разгульный образ жизни и был частым посетителем ночных клубов. Ив на протяжении многих лет употреблял алкоголь и запрещенные вещества.

В начале 80-х Сен-Лоран был первым, кто при жизни был удостоен персональной выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Модельер основал собственный модный бренд на деньги, выигранные в суде c домом Christian Dior, которые нарушили его трудовой договор. Получить хорошую компенсацию от бывших работодателей молодому дизайнеру помог его партнер Пьер Берже.

Именно на шоу Ива Сен-Лорана на подиум впервые вышли темнокожие модели.

Кутюрье дружил с возлюбленной Владимира Маяковского Лилей Брик. Она придумала прозвище Мужик для первой собаки дизайнера.

Любимая порода собаки Ива – французский бульдог.

«Я горжусь тем, что женщины всего мира носят брючные костюмы, смокинги, плащи и тренчкоты, потому что это я создал гардероб современной женщины», — сказал Ив в речи, покидая пост креативного директора своего модного дома в 2002 году.