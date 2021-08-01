Иву Сен-Лорану — 85: интересные факты из жизни кутюрье
Будучи 14-летним подростком будущий модельер устраивал дома кукольные театральные постановки, создавая костюмы из всего, что было под рукой.
Позднее Ив начал шить платья для своей матери и сестер.
Сен-Лоран познакомился с Кристианом Диором в юном возрасте и стал его учеником. В 21 год дизайнер возглавил модный дом своего учителя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
В 1954 году дизайнер соперничал в конкурсе эскизов Международного секретариата по шерсти с Карлом Лагерфельдом. Ив обошел конкурента, заняв первое место.
В 1959 году Ив, будучи креативным директором дома Christian Dior, привез в Москву 12 манекенщиц в кутюрных нарядах, которые гуляли по городу и поражали местных жителей французским шиком.
В 1960 году дизайнера призвали в армию, в которой он пробыл 20 дней, после чего попал в психиатрическую лечебницу на фоне стресса.
Ив Сен-Лоран был первым модельером, который придумал смокинг для женщин – Le Smoking. А Катрин Денев первой знаменитостью, которая вышла в нем в свет.
В 60-70-х годах дизайнер вел разгульный образ жизни и был частым посетителем ночных клубов. Ив на протяжении многих лет употреблял алкоголь и запрещенные вещества.
В начале 80-х Сен-Лоран был первым, кто при жизни был удостоен персональной выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Модельер основал собственный модный бренд на деньги, выигранные в суде c домом Christian Dior, которые нарушили его трудовой договор. Получить хорошую компенсацию от бывших работодателей молодому дизайнеру помог его партнер Пьер Берже.
Именно на шоу Ива Сен-Лорана на подиум впервые вышли темнокожие модели.
Кутюрье дружил с возлюбленной Владимира Маяковского Лилей Брик. Она придумала прозвище Мужик для первой собаки дизайнера.
Любимая порода собаки Ива – французский бульдог.
«Я горжусь тем, что женщины всего мира носят брючные костюмы, смокинги, плащи и тренчкоты, потому что это я создал гардероб современной женщины», — сказал Ив в речи, покидая пост креативного директора своего модного дома в 2002 году.
Фото и видео: Picture-alliance, Global Look Press
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