Ивлев отмечает годовщину венчания с беременной супругой: архивные фото со свадьбы

Беременная супруга самого популярного в стране шеф-повара и телеведущего поделилась с подписчиками в Instagram свадебными снимками. Валерия является активной пользовательницей социальных сетей и с удовольствием делится с фолловерами подробностями своей личной жизни.

На опубликованных фото влюбленные позируют в кругу близких друзей и родственников на пышном гулянии в честь своего бракосочетания и венчания.