Ивлев отмечает годовщину венчания с беременной супругой: архивные фото со свадьбы
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Фото: @valeriya__ivleva/Instagram
Беременная супруга самого популярного в стране шеф-повара и телеведущего поделилась с подписчиками в Instagram свадебными снимками. Валерия является активной пользовательницей социальных сетей и с удовольствием делится с фолловерами подробностями своей личной жизни.
На опубликованных фото влюбленные позируют в кругу близких друзей и родственников на пышном гулянии в честь своего бракосочетания и венчания.
«Посмотрите как мы подходим друг другу! Мы идеальные, черт возьми!!! Все фото отображают нашу жизнь и наши отношения! Люблю тебя мой дорогой муж! За этот год я многое поняла! В этот день мы перед Всевышним дали клятву! И пока справляемся идеально!» — трогательно подписала кадры Валерия.
Напомним, что 29-летняя журналистка Валерия и телеведущий Константин Ивлев стали встречаться вскоре после развода звезды кулинарных шоу с первой супругой. Год назад влюбленные поженились и в ноябре 2021 объявили о скором пополнении в семье. Ожидается, что у пары родится девочка. Молодожены уже даже выбрали имя для дочери — Ника.
Фото: Instagram