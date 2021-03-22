Ивлеева в мини, Собчак с пышным декольте и другие звезды на пресс-завтраке «Муз-Тв»

Представители телеканала на пресс-завтраке рассказали о своих планах на этот год и представили новых ведущих. Ими стали Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева. Также уточняется, что 4 июня на сцене появится четвертый ведущий церемонии. Звезды намекнули, что им станет Максим Галкин.

В этом году ведущим предстоит подвести итоги за два года сразу.

Ксения Собчак появилась на пресс-завтраке в эффектном зеленом костюме-топе и широких брюках. Внимание привлекает пышное декольте телеведущей.