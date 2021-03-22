Ивлеева в мини, Собчак с пышным декольте и другие звезды на пресс-завтраке «Муз-Тв»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Представители телеканала на пресс-завтраке рассказали о своих планах на этот год и представили новых ведущих. Ими стали Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева. Также уточняется, что 4 июня на сцене появится четвертый ведущий церемонии. Звезды намекнули, что им станет Максим Галкин.
В этом году ведущим предстоит подвести итоги за два года сразу.
Ксения Собчак появилась на пресс-завтраке в эффектном зеленом костюме-топе и широких брюках. Внимание привлекает пышное декольте телеведущей.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Ивлеева выбрала строгий, но довольно неформальный образ, и примерила черную мини с белой рубашкой, черный жакет с галстуком и ажурные колготки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще один ведущий церемонии, Александр Ревва, выбрал лаконичный образ и появился в коричневом джемпере.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда TikTok Дина Саева пришла на пресс-завтрак в белом брючном костюме и белых кедах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Среди других гостей отметилиcь Сергей Лазарев, Клава Кока, Дима Билан, рэпер Niletto и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина
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