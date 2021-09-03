Ивлеева объяснила, почему Милохина и Саеву не любят: «Свободные люди раздражают»

«Нам все время вдалбливали, как можно и как нельзя себя вести. И когда ты видишь эту колоссальную свободу, но если сам себе ее не разрешаешь, то автоматически осуждаешь. Или не осуждаешь, а принимаешь: если ты внутренне свободный человек или работаешь над этим», – добавляет она, отмечая, что есть два основных пути реакции на это.

По мнению Насти, многим очень трудно сломать рамки, страшно что-то себе разрешить – даже если хочется.

«Реакция осуждения триггерит именно так, из защиты: настолько страшно себе что-то разрешить. Свободные люди раздражают, потому что могут позволить себе все — от любого внешнего вида до принятия решений».

Однако такая безграничная свобода пугает ее. Звезда вспомнила пример Славы Марлоу, который к 21 году достиг славы и богатства и столкнулся с тем, что вынужден принимать антидепрессанты. По мнению девушки, причина этого в том, что слава стала слишком легко доступна для молодых людей.

«Меня беспокоит легкодоступность славы, особенно для очень молодых людей. Ты не можешь быть всегда на верхней точке. Мегауспешный Слава Марлоу — ему двадцать один год — сказал недавно, что принимает антидепрессанты. Меня это пугает. Даже опытные люди находятся на пике славы в полном шоке, потому что не знают, что с этим делать дальше».

Каждому, кто достиг славы, приходится постоянно быть на волне, постоянно доказывать что-то своей аудитории, потому что от звезд этого ждут.

«Эмоции — это новая нефть. И их нужно постоянно качать!», – отмечает Настя. «В 2021 году все открыто, выставлено напоказ, вывернуто кишками наружу. Что остается делать блогерам? Цеплять, все время цеплять! Нужен все более мощный контент — просто наблюдать за твоей жизнью никому не интересно».