Ивлеева объяснила, почему Милохина и Саеву не любят: «Свободные люди раздражают»
Блогер Настя Ивлеева пообщалась с Матильдой Шнуровой для издания «Собака.ру» и рассказала свою точку зрения о том, что сегодня происходит в шоу-бизнесе – почему молодые звезды популярны, но сталкиваются с осуждениям, и почему им самим живется совсем не просто.
Даня Милохин, Дина Саева и многие другие тиктокеры стали настоящими звездами – но у их славы есть и обратная сторона. Совсем молодым блогерам пришлось столкнуться с жесткой критикой со стороны общества. Милохина обвиняли в нетрадиционной сексуальной ориентации и разрушающем влиянии на молодежь, а Дину Саеву, которая, по мнению многих, позволила себе слишком большую откровенность, хейтом довели до депрессии и проблемам с психикой. По мнению Ивлеевой, дело в том, что они пропагандируют свободу и возможность делать все, что им хочется.
«Мне кажется, именно со свободой новых героев связана агрессия старшего поколения. Они привыкли существовать в системе жестких правил. Я и сама, наблюдая за молодыми девушками-блогерами, понимаю: чтобы сделать нечто подобное, нужно прямо-таки поломать свои рамки. Открыться, принять тело, не бояться быть нелепой, что-то там станцевать на камеру», – считает Ивлеева.
«Нам все время вдалбливали, как можно и как нельзя себя вести. И когда ты видишь эту колоссальную свободу, но если сам себе ее не разрешаешь, то автоматически осуждаешь. Или не осуждаешь, а принимаешь: если ты внутренне свободный человек или работаешь над этим», – добавляет она, отмечая, что есть два основных пути реакции на это.
По мнению Насти, многим очень трудно сломать рамки, страшно что-то себе разрешить – даже если хочется.
«Реакция осуждения триггерит именно так, из защиты: настолько страшно себе что-то разрешить. Свободные люди раздражают, потому что могут позволить себе все — от любого внешнего вида до принятия решений».
Однако такая безграничная свобода пугает ее. Звезда вспомнила пример Славы Марлоу, который к 21 году достиг славы и богатства и столкнулся с тем, что вынужден принимать антидепрессанты. По мнению девушки, причина этого в том, что слава стала слишком легко доступна для молодых людей.
«Меня беспокоит легкодоступность славы, особенно для очень молодых людей. Ты не можешь быть всегда на верхней точке. Мегауспешный Слава Марлоу — ему двадцать один год — сказал недавно, что принимает антидепрессанты. Меня это пугает. Даже опытные люди находятся на пике славы в полном шоке, потому что не знают, что с этим делать дальше».
Каждому, кто достиг славы, приходится постоянно быть на волне, постоянно доказывать что-то своей аудитории, потому что от звезд этого ждут.
«Эмоции — это новая нефть. И их нужно постоянно качать!», – отмечает Настя. «В 2021 году все открыто, выставлено напоказ, вывернуто кишками наружу. Что остается делать блогерам? Цеплять, все время цеплять! Нужен все более мощный контент — просто наблюдать за твоей жизнью никому не интересно».
Фото: Global Look pres, Instagram Насти Ивлеевой
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