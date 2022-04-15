Иванова, Шпица и другие звезды на премьере сериала «Обоюдное согласие»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Светлана Иванова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, активно принимала участие в дискуссии после просмотра. Выглядела она в этот день достаточно строго. Актриса примерила брючный костюм молочного цвета, а волосы собрала в тугой хвост.
Фото: пресс-служба
Посмотреть развязку остросюжетной детективной драмы пришла звезда Первого канала Алла Михеева, которая тоже играла в сериале. Телеведущая выбрала для себя образ в стиле total black. Надо отметить, блондинка выглядела очень элегантно.
Фото: пресс-служба
Среди звездных гостей можно было заметить и Екатерину Шпицу. Актриса примерила расслабленный весенний образ с клетчатым пальто и бежевыми элементами в виде обуви и сумки.
Фото: пресс-служба
Мероприятие также посетила актриса театра и кино Яна Гладких. Девушка отлично выглядела в изящном черном платье в пол с цветочным орнаментом.
Фото: пресс-служба
Анна Снаткина облачилась в дерзкую косуху и широкие джинсы. Такой бунтарский стиль очень к лицу актрисе.
Фото: пресс-служба
Поддержать Валерию Гай Германику пришел Владимир Маркони. Как настоящий джентльмен, он захватил с собой букет белых роз.
Фото: пресс-служба
В сериале шесть 50-минутных эпизодов, которые расскажут историю справедливого разбирательства преступления, связанного с изнасилованием, и заставят иначе взглянуть на общественное восприятие людей, пострадавших от подобных действий. Премьера финального эпизода сериала «Обоюдное согласие» в онлайн-кинотеатре KION состоится 15 апреля.
Фото: пресс-служба