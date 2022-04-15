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Иванова, Шпица и другие звезды на премьере сериала «Обоюдное согласие»

14 апреля состоялась премьера финальных эпизодов сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. После показа серий состоялось обсуждение проекта со съемочной группой и актерами сериала. Поддержать проект пришли многие известные персоны.
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Светалана Иванова

Фото: пресс-служба

Светлана Иванова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, активно принимала участие в дискуссии после просмотра. Выглядела она в этот день достаточно строго. Актриса примерила брючный костюм молочного цвета, а волосы собрала в тугой хвост.

Актриса Светлана Иванова

Актриса Светлана Иванова

Фото: пресс-служба

Посмотреть развязку остросюжетной детективной драмы пришла звезда Первого канала Алла Михеева, которая тоже играла в сериале. Телеведущая выбрала для себя образ в стиле total black. Надо отметить, блондинка выглядела очень элегантно.

Телеведущая Алла Михеева

Телеведущая Алла Михеева

Фото: пресс-служба

Среди звездных гостей можно было заметить и Екатерину Шпицу. Актриса примерила расслабленный весенний образ с клетчатым пальто и бежевыми элементами в виде обуви и сумки.

Актриса Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица

Фото: пресс-служба

Мероприятие также посетила актриса театра и кино Яна Гладких. Девушка отлично выглядела в изящном черном платье в пол с цветочным орнаментом.

Актриса Яна Гладких

Актриса Яна Гладких

Фото: пресс-служба

Анна Снаткина облачилась в дерзкую косуху и широкие джинсы. Такой бунтарский стиль очень к лицу актрисе.

Актриса Анна Снаткина

Актриса Анна Снаткина

Фото: пресс-служба

Поддержать Валерию Гай Германику пришел Владимир Маркони. Как настоящий джентльмен, он захватил с собой букет белых роз.

Владимир Маркони с букетом

Владимир Маркони с букетом

Фото: пресс-служба

В сериале шесть 50-минутных эпизодов, которые расскажут историю справедливого разбирательства преступления, связанного с изнасилованием, и заставят иначе взглянуть на общественное восприятие людей, пострадавших от подобных действий. Премьера финального эпизода сериала «Обоюдное согласие» в онлайн-кинотеатре KION состоится 15 апреля.

Фото: пресс-служба

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