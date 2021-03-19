Ивангай откровенно рассказал об истериках Марьяны Ро и назвал причину расставания
Фото: instagram.com/boredoneguy
Знаменитости расстались четыре года тому назад, но обоим до сих пор напоминают о прошлых отношениях. Пользователи не понимают, что стало причиной разрыва ребят, которые были первыми звездами YouTube, за жизнью которых следили миллионы подписчиков.
Как уточнил Ивангай, они с Марьяной не справились с нагрузкой. «Мы просто не выдержали. Контракты, блогинг… Она паникует, и я тоже был не против попаниковать, несмотря на то, что контролировал ее женскую энергию. Я задолбался, ушел», — подчеркнул он.
Фото: instagram.com/maryanaro
По словам 25-летнего блогера, его возлюбленная часто устраивала истерики. Он признался, что пара просто не обсуждала проблемы, они накапливались. Выводы, сделанные в прежних отношениях, он хочет использовать в следующих. Последней каплей блогер назвал возмутительное поведение Марьяны, когда та начала его бить.
«Она меня ударила. Я такой: "Все, это в последний раз". Не вытерпел насилия, это как-то неприятно. Никогда не мог дать сдачу, потому что это выше меня... Сразу понял: я не с той женщиной, не в том месте и не тем занимаюсь», — сказал он. При этом девушка говорила, что подвергалась насилию со стороны молодого человека. Ивангай назвал эти слухи «наглым вбросом». Кроме того, у него не складывались отношения с матерью Марьяны.
Фото: Instagram/@boredoneguy, Instagram/@maryanaro
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