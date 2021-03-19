Ивангай откровенно рассказал об истериках Марьяны Ро и назвал причину расставания

Знаменитости расстались четыре года тому назад, но обоим до сих пор напоминают о прошлых отношениях. Пользователи не понимают, что стало причиной разрыва ребят, которые были первыми звездами YouTube, за жизнью которых следили миллионы подписчиков.

Как уточнил Ивангай, они с Марьяной не справились с нагрузкой. «Мы просто не выдержали. Контракты, блогинг… Она паникует, и я тоже был не против попаниковать, несмотря на то, что контролировал ее женскую энергию. Я задолбался, ушел», — подчеркнул он.