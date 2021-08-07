Иван Янковский — о своих провалах при поступлении в театральные вузы: «Блатом и не пахло»

На счету звезды фильма «Текст» Ивана Янковского в этом году сразу четыре проекта: сериалы «Топи» и «Союз спасения. Время гнева», а также фильмы «Икария» и «Чемпион мира». В последнем он играет шахматиста Анатолия Карпова, а роль его соперника Виктора Корчного исполняет Константин Хабенский.

Несмотря на столь значимое место в индустрии, Янковский признается, что до сих пор сталкивается с обвинениями в том, что ролями обязан родителям: Оксане Фандере и Филиппу Янковскому. Опровергая это, в интервью для подкаста Bubble 30-летний актер рассказал, с каким трудом далось ему поступление в театральный вуз.