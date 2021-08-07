Иван Янковский — о своих провалах при поступлении в театральные вузы: «Блатом и не пахло»
На счету звезды фильма «Текст» Ивана Янковского в этом году сразу четыре проекта: сериалы «Топи» и «Союз спасения. Время гнева», а также фильмы «Икария» и «Чемпион мира». В последнем он играет шахматиста Анатолия Карпова, а роль его соперника Виктора Корчного исполняет Константин Хабенский.
Несмотря на столь значимое место в индустрии, Янковский признается, что до сих пор сталкивается с обвинениями в том, что ролями обязан родителям: Оксане Фандере и Филиппу Янковскому. Опровергая это, в интервью для подкаста Bubble 30-летний актер рассказал, с каким трудом далось ему поступление в театральный вуз.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
После 9 класса Иван отправился учиться в Московскую международную киношколу, но не смог поступить на третий курс, который соответствовал 10 классу. Его приняли лишь на 2-й курс, из-за чего Янковскому пришлось заново пройти уже изученную программу 9 класса.
В дальнейшем Иван планировал пойти по стопам отца и, как и он, поступить в Школу-студию МХАТ. У будущего актера не возникало сомнений, что он сможет попасть на курс Кирилла Серебренникова.
Я выучил программу и пошел сразу туда, даже не задумываясь о «Щуке», ГИТИСе или других вариантах. Думал, там все прочту, меня возьмут, я буду учиться у одного из лучших режиссеров. А комиссия скинула меня еще с прослушивания. И вот — я не поступил. Пришел домой, плакал, расстроился, подумал, что это конец. Для меня это было крушение мечты,
— рассказал Иван Янковский в беседе с ведущим подкаста BUBBLE Романом Котковым. По словам актера, он все же предпринял попытку поступить в другие вузы. Несмотря на то, что успешно прошел часть испытаний в Щукинском училище, все-таки выбрал ГИТИС. В этом вузе он в итоге попал в мастерскую режиссера Сергея Женовача, где и получил образование. «В мои ситуациях блатом никогда не пахло», — заключил актер.
Иван Янковский также вспомнил, что в школе был трудным ребенком, часто уходил с уроков, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, и на этой почве постоянно конфликтовал с родителями. «Однажды я накосячил на столько, что мама заперла меня в комнате на год. Я год оставался в комнате и ничего не делал кроме того, что выполнял домашнее задание, сидел и спал. Единственной радостью было покупать до школы спортивные журналы и читать их», — рассказал Янковский.
Иван Янковский является старшим ребенком Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. Пара поженилась в 1990 году, а их сын появился на свет в октябре того же года. Через 5 лет у супругов родилась дочь Елизавета. Сестра Ивана также является актрисой.
Фото и видео: Instagram; Starface
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