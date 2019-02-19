Иван Ургант удивил поклонников фотографией «неизвестного сына»

Детей жены от первого брака — Нико, которому 19 февраля исполнилось 22 года, и дочь Эрику, которой в этом году будет 19 лет — Иван любит как своих. У пары есть также общие дети — Нина, родившаяся в 2008 году и Валерия, появившаяся на свет в 2015-м.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram