Иван Ургант поздравил сильно изменившуюся дочь с 13-летием

Младшей - Валерии - осенью исполнится 6 лет. Вместе со средней - Ниной - девочки живут с родителями. Старшая - Эрика - живет отдельно от родителей в США. Несмотря на внешнее сходство с Иваном, она является дочерью Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.