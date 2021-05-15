Иван Ургант поздравил сильно изменившуюся дочь с 13-летием
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @urgantcom / Instagram
Шоумен Иван Ургант показал фото взрослеющей дочери.
В субботу, 15 мая, средняя дочь Ивана Урганта Нина отметила день рождения. «I❤️13», - написал шоумен под свежей фотографией девочки, на которой она почти не напоминает себя прежнюю. Длинные волосы сменились короткой стрижкой, естественный оттенок - ярко-синим.
Всего в семье Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе три дочери.
Младшей - Валерии - осенью исполнится 6 лет. Вместе со средней - Ниной - девочки живут с родителями. Старшая - Эрика - живет отдельно от родителей в США. Несмотря на внешнее сходство с Иваном, она является дочерью Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.
Фото: @urgantcom / Instagram
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