Актер пришел на премьеру мультфильма вместе с подросшими детьми

Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационной ленты «Сказ о Петре и Февронии». Представляли мультфильм в этот вечер его создатели: режиссер Юрий Кулаков, Валерия и Родион Газманов, чьи песни звучат на протяжении всей ленты, а также актеры озвучения Юлия Горохова и Иван Охлобыстин. Последний-то и стал центром всеобщего внимания. Еще бы, ведь актер впервые за долгое время вышел в свет своими пятью детьми. К слову, всего их у артиста шесть.