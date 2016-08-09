Иван Охлобыстин впервые за долгое время вышел в свет со своими пятью детьми
Актер пришел на премьеру мультфильма вместе с подросшими детьми
Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационной ленты «Сказ о Петре и Февронии». Представляли мультфильм в этот вечер его создатели: режиссер Юрий Кулаков, Валерия и Родион Газманов, чьи песни звучат на протяжении всей ленты, а также актеры озвучения Юлия Горохова и Иван Охлобыстин. Последний-то и стал центром всеобщего внимания. Еще бы, ведь актер впервые за долгое время вышел в свет своими пятью детьми. К слову, всего их у артиста шесть.
Напомним, что Иван вот уже 22 года женат на Оксане Охлобыстиной, вместе с которой воспитывает 16-летнего Василия, 11-летнего Савву, 20-летнюю Анфису, 19-летнюю Евдокию, 18-летнюю Варвару и 14-летнюю Иоанну.
Фото: архивы пресс-служб, instagram.com