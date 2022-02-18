Иван Краско идет на поправку: «До 120 лет смогу дожить»

Легендарный актер Иван Краско находится под пристальным наблюдением медиков. Он переболел ковидом, перенес инсульт, а также начал слепнуть и терять память.

По словам Краско, за ним отлично ухаживают в больнице и ему гораздо лучше: «Мне выписывают лекарства, таблетки. Чувствую себя хорошо, да и отношение тут ко мне хорошее. Так что поправляюсь. Сейчас верю — вдруг и правда до 120 лет смогу жить?!»

Врачи внимательно следят за здоровьем Ивана Краско. Ему делают инъекции витаминов для поддержания зрения и регулярно проверяют сосуды и сердце.

«Что интересно, уколы для глаз, а делают в пятую точку, представляете! Видимо, есть тут какая-то связь», — шутит Иван в интервью «Комсомольской правде».

Артист большую часть времени проводит на оздоравливающих процедурах. «Заставляют меня тут шевелиться», — добавил Краско. Напомним, что ранее актер жаловался на серьезные проблемы с ногами, но после необходимого лечения они исчезли.