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Иван Дорн в расшитом сюртуке и в обнимку с красавицей-женой прошелся по красной дорожке

Актер и певец крайне редко рассказывает о личной жизни и показывает семейные фото. Долгое время фанатки Ивана Дорна были уверены в том, что он холост. Кто-то и вовсе подозревал его в оригинальных пристрастиях. Но на деле все оказалось намного романтичнее: много лет он счастлив с женой Анастасией, которую знает со школьной скамьи.