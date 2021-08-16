Иван Дорн в расшитом сюртуке и в обнимку с красавицей-женой прошелся по красной дорожке
И если Анастасия Новикова изредка публиковала снимки со знаменитым супругом, то она в его блоге стала появляться совсем недавно. Так, Дорн открыто вывел в свет красавицу-жену во время Международного Каннского кинофестиваля.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/nastya_novikova
И теперь в очередной раз Иван Дорн появился на светском мероприятии с матерью своих двоих детей.
«Были на красном ковре. Себя показали, людей посмотрели», — подписал Иван снимок. Фотографам певец позировал в длинном расшитом сюртуке, в черных ботинках, брюках и рубашке. Анастасия сделала «мокрую» укладку, нанесла минимум макияжа и надела крупные украшения. В качестве наряда она выбрала черное платье с открытыми плечами и оригинальной юбкой с разрезом до бедра.
Иван и Анастасия собрали десятки комплиментов от друзей и подписчиков, отметивших, что они прекрасная пара.
Дорн и Новикова женаты с 2013 года. У них есть дочь Василиса и сын Ваня.
Фото и видео: Instagram, East News, youtube-канал Ivan Dorn
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