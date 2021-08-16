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Иван Дорн в расшитом сюртуке и в обнимку с красавицей-женой прошелся по красной дорожке

Актер и певец крайне редко рассказывает о личной жизни и показывает семейные фото. Долгое время фанатки Ивана Дорна были уверены в том, что он холост. Кто-то и вовсе подозревал его в оригинальных пристрастиях. Но на деле все оказалось намного романтичнее: много лет он счастлив с женой Анастасией, которую знает со школьной скамьи.
Иван Дорн в расшитом сюртуке и в обнимку с красавицей-женой прошелся по красной дорожке

И если Анастасия Новикова изредка публиковала снимки со знаменитым супругом, то она в его блоге стала появляться совсем недавно. Так, Дорн открыто вывел в свет красавицу-жену во время Международного Каннского кинофестиваля.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия и Иван растят двоих детей

Фото: www.instagram.com/nastya_novikova

И теперь в очередной раз Иван Дорн появился на светском мероприятии с матерью своих двоих детей.

«Были на красном ковре. Себя показали, людей посмотрели», — подписал Иван снимок. Фотографам певец позировал в длинном расшитом сюртуке, в черных ботинках, брюках и рубашке. Анастасия сделала «мокрую» укладку, нанесла минимум макияжа и надела крупные украшения. В качестве наряда она выбрала черное платье с открытыми плечами и оригинальной юбкой с разрезом до бедра.

Иван и Анастасия собрали десятки комплиментов от друзей и подписчиков, отметивших, что они прекрасная пара.

Дорн и Новикова женаты с 2013 года. У них есть дочь Василиса и сын Ваня.

Фото и видео: Instagram, East News, youtube-канал Ivan Dorn

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