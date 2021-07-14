Иван Дорн в Каннах впервые открыто вышел в свет с красавицей-женой

Он попробовал себя в новом амплуа в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», премьера которого состоялась на 74-м Международном Каннском кинофестивале.

Иван не любит распространяться о личной жизни. В его блоге не найти фото с женой Анастасией. Меж тем, на зависть миллионам поклонниц, Дорн много лет счастлив в браке с девушкой, которую знает с детства. Иван и Анастасия учились в одном классе.

Супруги растят двоих детей: 7-летнюю Василису и 6-летнего Ивана.