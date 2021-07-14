Иван Дорн в Каннах впервые открыто вышел в свет с красавицей-женой
Он попробовал себя в новом амплуа в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», премьера которого состоялась на 74-м Международном Каннском кинофестивале.
Иван не любит распространяться о личной жизни. В его блоге не найти фото с женой Анастасией. Меж тем, на зависть миллионам поклонниц, Дорн много лет счастлив в браке с девушкой, которую знает с детства. Иван и Анастасия учились в одном классе.
Супруги растят двоих детей: 7-летнюю Василису и 6-летнего Ивана.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/nastya_novikova
И на Лазурный берег Анастасия отправилась с мужем, чтобы поддержать его в волнительный момент.
В блоге дизайнера появилось нежное фото с супругом, сделанное в Каннах, где Иван открыто вышел в свет с красавицей-женой.
На фото артист позировал в ретро-брюках с высокой талией, черной футболке с принтом и кожаной обуви в стиле Черепашек-ниндзя. Анастасия надела шелковое платье с шлейкой на шее и крупные украшения.
Фильм Кирилла Серебренникова (он пропустил фестиваль в Каннах из-за открытого на него уголовного дела) «Петровы в гриппе» рассказывает о нескольких днях жизни семьи автослесаря Петрова. Он и его родные заболевают гриппом, и у них начинаются галлюцинации, которые невозможно отличить от реальности.
После съемок в фильме Иван Дорн признавался, что в мир кино он еще ни разу не погружался так глубоко.
В российский прокат картина выйдет в сентябре 2021 года. Права на показ фильма также купили десятки других стран.