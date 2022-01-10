Итоги «Золотого глобуса»: премию получили Николь Кидман, Уилл Смит и Кейт Уинслет

В номинации «Лучшая женская роль в драме» победительницей стала Николь Кидман за фильм «Быть Рикардо». Кидман обошла в этой номинации Леди Гагу, Кристен Стюарт и Джессику Честейн. Лучшим актером в драме был признан Уилл Смит: его работа в фильме «Король Ричард» впечатлила критиков больше всего. Вместе со Смитом в этой номинации за победу бились Бенедикт Камбербэтч, Дензел Вашингтон, Хавьер Бардем и Махершала Али.