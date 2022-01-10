Итоги «Золотого глобуса»: премию получили Николь Кидман, Уилл Смит и Кейт Уинслет
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Фото: Imagespace/Global Look Press
В этом году церемония объявления и награждения финалистов «Золотого глобуса» прошла в частном порядке. Организаторы (Ассоциация иностранной прессы Голливуда) решили обойтись без трансляции в прямом эфире, но итоги озвучивали в реальном времени.
В номинации «Лучшая женская роль в драме» победительницей стала Николь Кидман за фильм «Быть Рикардо». Кидман обошла в этой номинации Леди Гагу, Кристен Стюарт и Джессику Честейн. Лучшим актером в драме был признан Уилл Смит: его работа в фильме «Король Ричард» впечатлила критиков больше всего. Вместе со Смитом в этой номинации за победу бились Бенедикт Камбербэтч, Дензел Вашингтон, Хавьер Бардем и Махершала Али.
Еще одна финалистка «Золотого глобуса» — Кейт Уинслет. Ей досталась премия в номинации «Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале». Эту награду Уинслет получила за роль в сериале «Мейр из Исттауна». Среди других итогов: лучшим драматическим сериалом критики назвали «Наследников» лучшим саундтреком — музыку Ханса Циммера к фильму «Дюна». Лучшей песней стала «Не время умирать» Билли Айлиш, прозвучавшая в последнем фильме о приключениях Джеймса Бонда.
Фото: Global look Press