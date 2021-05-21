Итальянский жених Азизы рассказал во сколько молодоженам обойдется свадьба

57-летняя Азиза и ее жених Алессандро Лортэ на шоу Андрея Малахова рассказали, что расходы на свадьбу составят около 15 миллионов рублей.

Но позднее Лортэ отметил, что молодожены слегка преувеличили сумму. «Мы действительно изначально прикинули и поняли, что наша свадьба обойдется примерно в такую сумму, какую озвучили у Андрея Малахова. Азиза была в шоке. «Зачем такие деньги тратить на торжество? Сейчас не время шиковать!», – рассказал жених «Собеседнику».

Алессандро также отметил, что друзья пары, узнав об их свадьбе, предложили свою поддержку. «Питерский завод изготовит в подарок красивую посуду из фарфора с павлиньим принтом для торжества. Эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого будет выступать у нас на вечере на безвозмездной основе. Кроме того, зал торжеств бесплатно украсят живыми цветами флористы из Сергиево-Посада. Основную часть продуктов – овощи, фрукты, восточные сладости – привезут из Узбекистана на самолете», – продолжил Лортэ.

Влюбленные планируют расписаться в ЗАГСе Сергива-Посада, а 30-ти килограммовыми тортами займется, недавно ставший кондитером, племянник певицы Тимур.