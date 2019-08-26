Итальянские пейзажи и страстные танцы: Наташа Королева показала видео из очередного медового месяца

На прошлой неделе 46-летняя Наташа Королева и ее 49-летний супруг Сергей Глушко отметили в кругу родных и друзей годовщину свадьбы. Клятвы верности в загсе они дали 16 лет назад.
Вскоре после семейного праздника супруги улетели в Италию, где проводят, как призналась певица, медовый месяц. Видео со счастливыми танцами Наташа Королева выложила в Instagram? Подписав его просто хэштегами #Honeymoon, #italy, #наташакоролева, #символюности и #медовыймесяц.
«Женщина - огонь! Очень нравиться!», «Обожаю Наташу. Море позитива,энергии и ярких эмоций», «Наталья, вы как всегда энергичны и прекрасны», «Наталья,вы прелесть!», - написали певице в комментариях множество комплиментов (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в августе 2003 года. У них растет единственный сын Архип.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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