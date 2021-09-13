Критическая точка: истощенная болезнью певица МакSим раскрыла свой вес после комы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @maksimartist
Но во время интервью МакSим заверила, что уже идет на поправку и стремительно набирает вес до своего привычного состояния: «Я очень быстро набираю вес. Очень быстро прихожу в форму. Тем более что ко мне приходит огромное количество друзей. Из всех уголков нашей страны и мира мне шлют подарки, цветы, сладости. Мой дом в тортах и цветах», — призналась артистка.
Напомним, что популярная исполнительница около месяца провела в искусственной коме, куда ее ввели после того, как была госпитализирована с обширным поражением легких.
Сейчас вокалистка восстанавливается после болезни дома и даже начала принимать гостей. Несмотря на продолжительную болезнь и практически полное истощение организма, Марина Максимова действительно идет на поправку. Она встретила Ксению Собчак, которой решила первой дать интервью после комы, в очаровательном пудровом наряде и получила от журналистки искренний комплимент, что она «похожа на куколку».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram