Критическая точка: истощенная болезнью певица МакSим раскрыла свой вес после комы

Напомним, что популярная исполнительница около месяца провела в искусственной коме, куда ее ввели после того, как была госпитализирована с обширным поражением легких.

Сейчас вокалистка восстанавливается после болезни дома и даже начала принимать гостей. Несмотря на продолжительную болезнь и практически полное истощение организма, Марина Максимова действительно идет на поправку. Она встретила Ксению Собчак, которой решила первой дать интервью после комы, в очаровательном пудровом наряде и получила от журналистки искренний комплимент, что она «похожа на куколку».