История с продолжением: Летиция Каста и Сергей Полунин поучаствовали в откровенных съемках для календаря Pirelli на 2019 год

Каждый год Pirelli выпускает календарь, в котором публикуются безупречно прекрасные фотографии популярных и не очень людей. В этом году героями стали Джиджи Хадид, Александр Вэнг, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Кельвин Ройал III, Летиция Каста и Сергей Полунин.

Съемки проходили в формате историй с продолжением. Невинная фотография страстного танца Сергея Полунина и Летиции Касты обернулась, например, их полностью обнаженным снимком.