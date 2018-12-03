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История с продолжением: Летиция Каста и Сергей Полунин поучаствовали в откровенных съемках для календаря Pirelli на 2019 год

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Летиция Каста

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Фото обнаженных Сергея Полунина и Летиции Касты появились в новом календаре Pirelli.

Каждый год Pirelli выпускает календарь, в котором публикуются безупречно прекрасные фотографии популярных и не очень людей. В этом году героями стали Джиджи Хадид, Александр Вэнг, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Кельвин Ройал III, Летиция Каста и Сергей Полунин.

Съемки проходили в формате историй с продолжением. Невинная фотография страстного танца Сергея Полунина и Летиции Касты обернулась, например, их полностью обнаженным снимком.

Не обошлось без интерактива: на сайте издания и официальных страницах в соцсетях размещены короткие видеоролики, раскрывающие то, что скрывает от посторонних глаз статичная картинка.

В честь выхода календаря компания устроила торжественное мероприятие, куда были приглашены все участники съемок.

Фото и видео: globallookpress, instagram

Текст: Роза Ветрова

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