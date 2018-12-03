История с продолжением: Летиция Каста и Сергей Полунин поучаствовали в откровенных съемках для календаря Pirelli на 2019 год

Каждый год Pirelli выпускает календарь, в котором публикуются безупречно прекрасные фотографии популярных и не очень людей. В этом году героями стали Джиджи Хадид, Александр Вэнг, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Кельвин Ройал III, Летиция Каста и Сергей Полунин.
Съемки проходили в формате историй с продолжением. Невинная фотография страстного танца Сергея Полунина и Летиции Касты обернулась, например, их полностью обнаженным снимком.
Не обошлось без интерактива: на сайте издания и официальных страницах в соцсетях размещены короткие видеоролики, раскрывающие то, что скрывает от посторонних глаз статичная картинка.
В честь выхода календаря компания устроила торжественное мероприятие, куда были приглашены все участники съемок.
Фото и видео: globallookpress, instagram
Текст: Роза Ветрова