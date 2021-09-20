Исполнительница роли Даши в «Брат-2» рассказала о дружбе и работе с Бодровым

Съемки продолжения фильма «Брат» начались осенью и стали для Дарьи важным моментом в карьере и очень волнительным — это была только вторая ее работа в кадре. Но даже если у нее что-то не получалось, Сергей всегда приходил на помощь: «Он был очень внимательным к людям. Например, как и его персонаж, был готов поделиться всем, что у него есть, с теми, кому симпатизирует. Он умел и любить по-настоящему. Помню, как трогательно он общался со своей женой Светой, как любил свою дочку. Звонил постоянно, заботился, волновался», — поделилась Юргенс.

А после завершения — Дарья с Сергеем остались близкими друзьями: «Уже когда Бодров снимал в Петербурге "Сестер", он часто приходил к нам на спектакли в Молодежный театр на Фонтанке. Помню, смотрел "Крики из Одессы", потом заходил после спектакля, делился впечатлениями, всегда старался сказать что-то хорошее, иногда давал профессиональные советы. Потом, когда он с головой ушел в режиссуру, наши пути стали пересекаться реже, но что поделать — это была работа его мечты», — заключила актриса.

Жизнь Сергея Бодрова трагически оборвалась 20 сентября 2002 в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, когда на съемочную группу сошел ледник. Спастись никому не удалось.