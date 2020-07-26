Исполнительница одной из главных ролей в «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд скончалась в Париже

Актриса сыграла Мелани Гамильтон Уилкс в культовом фильме 1939 года. Лента признана одним из величайших шедевров кино.

Актриса также сыграла в «Приключениях Робина Гуда», «Одиссее капитана Блада», «Атаке лёгкой кавалерии» и других фильмах. За роль в «Унесенных ветром» она была номинирована на премию «Оскар», но проиграла. Зато золотые статуэтки актриса получила позже за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

Личная жизнь актрисы также была насыщенной. Она состояла в отношениях с коллегами по цеху Джоном Хьюстоном, Джеймсом Стюартом и Говардом Хьюзом. В 1946 году Оливия стала женой романиста Маркуса Гудриха. У пары родился сын Бенджамин. Вторым мужем актрисы стал французский журналист Пьер Галанте. В браке родилась дочь Жизель. Отношения закончились разводом, но бывшие супруги на всю жизнь остались друзьями, и в 1998 году Оливия даже согласилась быть сиделкой смертельно больного Пьера.

Оливия де Хэвилленд была последней голливудской кинодивой 1930-х годов.