Исполнительница хита «О боже, какой мужчина!» отмечает 48-летие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Яркая блондинка Натали заявила о себе еще в 90-е. Песня «Ветер с моря дул» стала хитом и вошла в список символов эпохи. После оглушительного успеха вокалистка долго не могла выпустить песню, которая бы затмила предыдущий шлягер. Некоторые подозревают, что мешали ей в этом семейные проблемы.
«Первые девять лет брака не могла выносить ребенка, пережила два выкидыша. Я пребывала в унынии и депрессии. Не было ощущения полной жизни — казалось, все проходит мимо. Но однажды я узнала, что в храм Христа Спасителя привезли мощи целителя Пантелеймона. И поняла — надо идти, выстояла в очереди шесть часов. И через месяц почувствовала, что во мне зарождается новая жизнь», — вспоминает артистка.
В 2001 году звезда родила сына Арсения. В 2010-м на свет появился еще один ребенок, а уже через два года Натали взорвала чарты синглом «О боже, какой мужчина!». В 2014-м она исполнила в дуэте с Басковым песню «Николай», а в 2016-м удивила всех коллаборацией с MC Doni. Былая популярность и вдохновение вернулись к Натали, и она наслаждалась сценой.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
В 2017 году блондинка родила третьего сына. Позже она призналась, что сразу после триумфа трека «О боже, какой мужчина!» узнала о беременности. Звезда мечтала о девочке и с нетерпением ждала ее появления на свет. Но однажды во время выступления ей стало плохо. Натали поехала в больницу и услышала страшное. Медики констатировали замершую беременность, сообщает StarНit.
«Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: «Помолитесь за меня». Мне казалось, что умру. Я очень просила прощения у ребенка», — откровенничала вокалистка. Благодаря поддержке мужа Натали смогла справиться с трагедией. С тех пор она живет счастливой семейной жизнью.
Армия поклонников певицы удивляется, как ей удается сохранять свою молодость и свежий вид. Главный секрет красоты Натали — образ мыслей. «Ошибка людей в том, что они плохого мнения о себе. Едят и думают: «Этот тортик отложится на ляжках». А я люблю свое тело, даже разговариваю с ним. Например, каждый день поглаживаю ноги со словами: «Какие же вы у меня красивые, длинные!» И они такими становятся! Плюс я правильно питаюсь», — делится звезда. По словам Натали, у нее еще много энергии и сил.
Фото: Global Look Press