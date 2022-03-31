Исполнительница хита «О боже, какой мужчина!» отмечает 48-летие

Яркая блондинка Натали заявила о себе еще в 90-е. Песня «Ветер с моря дул» стала хитом и вошла в список символов эпохи. После оглушительного успеха вокалистка долго не могла выпустить песню, которая бы затмила предыдущий шлягер. Некоторые подозревают, что мешали ей в этом семейные проблемы.

«Первые девять лет брака не могла выносить ребенка, пережила два выкидыша. Я пребывала в унынии и депрессии. Не было ощущения полной жизни — казалось, все проходит мимо. Но однажды я узнала, что в храм Христа Спасителя привезли мощи целителя Пантелеймона. И поняла — надо идти, выстояла в очереди шесть часов. И через месяц почувствовала, что во мне зарождается новая жизнь», — вспоминает артистка.

В 2001 году звезда родила сына Арсения. В 2010-м на свет появился еще один ребенок, а уже через два года Натали взорвала чарты синглом «О боже, какой мужчина!». В 2014-м она исполнила в дуэте с Басковым песню «Николай», а в 2016-м удивила всех коллаборацией с MC Doni. Былая популярность и вдохновение вернулись к Натали, и она наслаждалась сценой.