Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» рассказал о пережитой операции

Актер поведал, что пережил серьезную операцию. Врачи вставили ему в ноги металлические платины. Все прошло успешно, и Казаков идет на поправку. Больше всего Михаил сейчас переживает за свою семью: «Надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать», — прокомментировал свое состояние актер.

Также Михаил выразил большую благодарность коллегам по цеху, которые не оставили его в трудную минуту, и сказали артисту много теплых слов поддержки: «Недавно ко мне смог вырваться Кирилл Емельянов — навестил. Звонят и другие актеры из сериала «Кадетство». Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен», - рассказал Казаков.

Михаил Казаков начал карьеру в детском киножурнале «Ералаш». Актер прославился после роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки». Во время съемок Казаков весил более 100 килограммов, но после похудел и теперь может похвастаться стройной атлетичной фигурой. В 2005 году актер стал фигурантом уголовного дела и подозревался в убийстве. Сам Михаил утверждал, что пытался защитить знакомую девушку от бывшего парня. Суд постановил, что Казаков превысил предел допустимой самообороны, но дело было прекращено по примирению сторон. Сейчас актер женат на бухгалтере Елене Казаковой. У женщины есть дочь Виктория от предыдущего брака, но Михаил воспитывает девочку как родную. Также у пары в 2012 году родился сын Мирослав.