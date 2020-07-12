Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» поделился фото из больницы: изменился до неузнаваемости

Подписчики подбадривают Михаила и радуются, что он не теряет бодрости духа, несмотря на серьезные травмы.

«Михаил, скорейшего выздоровления вам! 🙏Если потребуется реабилитация - обращайтесь, помогу ;)», «Держись Миша!!!! Скорейшего выздоровления!!!», «Минь, давай поправляйся скорее😉🦦😅☀️🌈☀️🌈☀️🌈☀️», «Пусть улыбка всегда освещает ваше лицо будьте здоровы 🌼», - пишут актеру слова поддержки поклонники.

Михаил Казаков начал карьеру в детском киножурнале «Ералаш». Актер прославился после роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки». Во время съемок Казаков весил более 100 килограммов, но после похудел и теперь может похвастаться стройной атлетичной фигурой. В 2005 году актер стал фигурантом уголовного дела и подозревался в убийстве. Сам Михаил утверждал, что пытался защитить знакомую девушку от бывшего парня. Суд постановил, что Казаков превысил предел допустимой самообороны, но дело было прекращено по примирению сторон. Сейчас актер женат на бухгалтере Елене Казаковой. У женщины есть дочь Виктория от предыдущего брака, но Михаил воспитывает девочку как родную. Также у пары в 2012 году родился сын Мирослав.