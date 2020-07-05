Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» оказался в реанимации

Поклонники сильно обеспокоены состоянием Казакова. Они просят актера рассказать, что все-таки произошло, и желают ему скорейшего выздоровления.

«Что случилось? Сможете ответите потом. Желаю скорейшего выздоровления, мы с Вами», «Миша, каким образом ?(((», «Михаил, выздоравливайте и потом главное упорно разработать и восстановиться», «Бедняга, надеюсь, все наладится 😶😶», - оставляют комментарии подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Михаил Казаков начал карьеру в детском киножурнале «Ералаш». Актер прославился после роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки». Во время съемок Казаков весил более 100 килограммов, но после похудел и теперь может похвастаться стройной атлетичной фигурой. В 2005 году актер стал фигурантом уголовного дела и подозревался в убийстве. Сам Михаил утверждал, что пытался защитить знакомую девушку от бывшего парня. Суд постановил, что Казаков превысил предел допустимой самообороны, но дело было прекращено по примирению сторон. Сейчас актер женат на бухгалтере Елене Казаковой. У женщины есть дочь Виктория от предыдущего брака, но Михаил воспитывает девочку как родную. Также у пары в 2012 году родился сын Мирослав.