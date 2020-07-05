Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» оказался в реанимации
Фото: Instagram/ @kazakovfly
Михаил Казаков нечастый гость в Инстаграм. В последний раз он появлялся на своей странице в конце января 2020 года. В аккаунте обычно публиковал фото с отдыха и портреты с детьми, но на этот раз артист порядком напугал фанатов. На странице Михаил опубликовал снимки своих перебинтованных ног. Казаков явно находится в больнице. Также в коллекции фотографий присутствуют снимки с крыши. Возможно, актер намекает, что упал или неудачно приземлился на ноги.
«Добро пожаловать в мой новый мир», - подписал снимки Михаил. Никаких пояснений о причинах произошедшего актер не дал.
Поклонники сильно обеспокоены состоянием Казакова. Они просят актера рассказать, что все-таки произошло, и желают ему скорейшего выздоровления.
«Что случилось? Сможете ответите потом. Желаю скорейшего выздоровления, мы с Вами», «Миша, каким образом ?(((», «Михаил, выздоравливайте и потом главное упорно разработать и восстановиться», «Бедняга, надеюсь, все наладится 😶😶», - оставляют комментарии подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Михаил Казаков начал карьеру в детском киножурнале «Ералаш». Актер прославился после роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки». Во время съемок Казаков весил более 100 килограммов, но после похудел и теперь может похвастаться стройной атлетичной фигурой. В 2005 году актер стал фигурантом уголовного дела и подозревался в убийстве. Сам Михаил утверждал, что пытался защитить знакомую девушку от бывшего парня. Суд постановил, что Казаков превысил предел допустимой самообороны, но дело было прекращено по примирению сторон. Сейчас актер женат на бухгалтере Елене Казаковой. У женщины есть дочь Виктория от предыдущего брака, но Михаил воспитывает девочку как родную. Также у пары в 2012 году родился сын Мирослав.
Фото и видео: Instagram/@kazakovfly
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