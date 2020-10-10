Исполнитель роли Левина из «Интернов» Дмитрий Шаракоис попал в больницу с тревожными симптомами
Фото: Instagram/ @sharakois
Исполнитель роли доктора Левина Дмитрий Шаракоис переехал в Лондон два года назад. Актер часто рассказывает подписчикам своего Инстаграм о непростой жизни мигранта: на новом месте Дмитрий занимается совсем не актерской деятельностью — он уже попробовал себя в роли строителя и официанта, но ничуть не жалеет о переезде. Прошлой ночью актер признался подписчикам, что чувствует себя не очень хорошо.
«Я продолжаю мучиться от головных болей, сейчас скорую вызвал. Они не приехали, обещали позвонить спустя время», — рассказал поклонникам Шаракоис. Через несколько часов актер снова вышел на связь с фанатами и сообщил, что его все-таки забрали в больницу на обследование. Дмитрий признался, что продолжительное время страдает от сильной головной боли и испугался, что у него инсульт.
Фото: Instagram/ @sharakois
К счастью, страшный диагноз не подтвердился. Актеру назначили дополнительное обследование, чтобы выяснить причину его недомогания. Шаракоис поблагодарил подписчиков, которые помогали ему советами, и рассказал о своих симптомах.
«У меня просто месяц дичайшие головные боли, и сегодня был пик на протяжении 4-х часов. Сильная пульсация в голове и в сердце. Предварительно инсульта/инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки, и сейчас должны ещё раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — откровенно признался Дмитрий. В итоге врачам так и не удалось выяснить причину головной боли. Актеру выписали обезболивающее и отправили в местную поликлинику для дополнительных тестов. Сейчас, по словам, Шаракоиса, боль отступила и почти не чувствуется.
Дмитрий Шаракоис прославился благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнил роль молодого врача Бориса Левина. Актер уходил из проекта и пробовал себя в других ролях, но образ доктора из популярного сериала так и остался для него самым успешным. В 2018 году Дмитрий принят решение об иммиграции в Великобританию. Сейчас Шаракоис проживает в Лондоне.
Фото: Instagram Видео: YouTube
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