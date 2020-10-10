Исполнитель роли Левина из «Интернов» Дмитрий Шаракоис попал в больницу с тревожными симптомами

К счастью, страшный диагноз не подтвердился. Актеру назначили дополнительное обследование, чтобы выяснить причину его недомогания. Шаракоис поблагодарил подписчиков, которые помогали ему советами, и рассказал о своих симптомах.

«У меня просто месяц дичайшие головные боли, и сегодня был пик на протяжении 4-х часов. Сильная пульсация в голове и в сердце. Предварительно инсульта/инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки, и сейчас должны ещё раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — откровенно признался Дмитрий. В итоге врачам так и не удалось выяснить причину головной боли. Актеру выписали обезболивающее и отправили в местную поликлинику для дополнительных тестов. Сейчас, по словам, Шаракоиса, боль отступила и почти не чувствуется.

Дмитрий Шаракоис прославился благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнил роль молодого врача Бориса Левина. Актер уходил из проекта и пробовал себя в других ролях, но образ доктора из популярного сериала так и остался для него самым успешным. В 2018 году Дмитрий принят решение об иммиграции в Великобританию. Сейчас Шаракоис проживает в Лондоне.