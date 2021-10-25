Скончался исполнитель роли Гантера в сериале «Друзья»

Свой диагноз Джеймс Майкл Тайлер раскрыл поклонникам лишь в начале этого года. Он отметил, что не хотел омрачать этой новостью праздник воссоединения «Друзей» и выход специального эпизода.

«Я живу с этим диагнозом уже три года. Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты. Рак уже распространился на кости. Я хотел стать частью воссоединения «Друзей» и с самого начала собирался появиться на площадке, иметь возможность участвовать во всех торжествах. Честно говоря, это было горько и сладко одновременно, но я счастлив», — рассказал Тайлер тогда в соцсетях.

Он признался, что не обратил вовремя внимания на симптомы заболевания. И это оставило его без шансов предотвратить его развитие. Он призвал мужчин регулярно проходить обследование.

Джеймс Майкл Тайлер сыграл в 150 эпизодах культового сериала, также появлялся в других проектах. Его можно видеть в некоторых эпизодах «Клиники», «Сабрины — маленькой ведьмы», «Журнала мод». У актера осталась супруга. Детей в браке не было.