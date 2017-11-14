Сегодня состоялась премьера нового музыкального видео экс-солистки группы «ВИА Гра»

После распада «золотого» состава группы «ВИА Гра» экс-солистки популярного женского трио занялись сольными карьерами. 35-летняя Надежда Грановская не стала исключением и сегодня порадовала поклонников долгожданным видеоклипом.

Певица исполнила кавер на песню Historia De Un Amor («История любви» — прим.ред.), написанную в 1955 году панамским автором Карлосом Элета Альмараном. Среди известных исполнителей этого хита Хулио Иглесиас, Сезариа Эвора, Далида и другие.

Предлагаем вам оценить новую видеоработу Надежды Грановской.