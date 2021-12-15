Исключительно финансовые отношения: Стас Пьеха рассказал, почему не общается с отцом

Также в интервью певец рассказал о том, как прошла его первая встреча с отцом. Для этого в 1994 году, когда артисту было 13 лет, его отправили в Вильнюс. «Смотрю — профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках… Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее. Пообщались, я говорю: "Погода стояла теплая, солнечная, я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу... Сигарета есть, не курил с самого Питера?" Ответ: "Пойдем сынок, в парке покурим… Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать…" Так мы и познакомились… С тех пор прошло больше 20 лет», — описал детали знакомства Стас Пьеха.