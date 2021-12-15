Исключительно финансовые отношения: Стас Пьеха рассказал, почему не общается с отцом
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Фото: Globallook
Стас рассказал, что Пятрас Герулис ушел из семьи, когда сыну не было и года, а потом и вовсе не поддерживал отношения. «Я — не моя семья. Да, из той же клумбы, но кровное родство и родство душ — разные вещи. До 13 лет с папой не виделись вообще, его мама убрала. Совершенно необязательно же, что родители те, кто дал нам свою генетику. С папой пообщались в Вильнюсе, потом опять долго не виделись. Я его финансово поддерживаю — этого достаточно. Ему это нужно. С моей стороны это максимум», — сообщил певец в YouTube-шоу «вМесте».
Также в интервью певец рассказал о том, как прошла его первая встреча с отцом. Для этого в 1994 году, когда артисту было 13 лет, его отправили в Вильнюс. «Смотрю — профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках… Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее. Пообщались, я говорю: "Погода стояла теплая, солнечная, я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу... Сигарета есть, не курил с самого Питера?" Ответ: "Пойдем сынок, в парке покурим… Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать…" Так мы и познакомились… С тех пор прошло больше 20 лет», — описал детали знакомства Стас Пьеха.
Фото: Instagram wolfieha