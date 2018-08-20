«Исхудавшая и с грустным взглядом»: Ани Лорак впервые вышла в свет после новости об изменах мужа

Сразу после того, как в Сети замелькали неприятные сообщения об изменах супруга Мурата Налчаджиоглу, Ани Лорак с дочкой улетели отдыхать. Певица стойко хранила молчание и не комментировала ситуацию, однако долго находиться в теплых странах у нее не получилось — Ани вернулась к работе.

На днях в Москве прошла премьера мультфильма «Принцесса и дракон», главную героиню которого озвучила звезда. Она появилась на мероприятии с дочкой Софией, но без мужа и по-прежнему без обручального кольца.