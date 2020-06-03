Исхаков впервые высказался после расставания с Гагариной: «Эстрада убогая, ждите меня на следующем «Голосе»

«Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят, не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост. И, если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдет, ну что ж. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет. Ждите меня на следующем голосе... Или через один. Ну а так называемые "журналисты", с них то что взять. Пусть пишут. Это их работа. У меня с ними нет, не было, и, надеюсь, никаких контактов не будет. Peace out», — написал Дмитрий Исхаков в микроблоге.

Напомним, Дмитрий и Полина поженились осенью 2014 года. У них есть общая дочь Мия, а от первого брака у артистки растет сын Андрей.