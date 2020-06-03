Исхаков впервые высказался после расставания с Гагариной: «Эстрада убогая, ждите меня на следующем «Голосе»
Дмитрий Исхаков впервые открыто «заговорил» в соцсети после новостей о расставании с Полиной Гагариной. С того момента, как всем стало известно, что фотограф и певица больше не вместе, на странице Исхакова в Instagram появлялись стихи его сочинения.
Теперь же Дмитрий признался, что ему не стыдно их публиковать, несмотря на то, что многие просят его не афишировать свои переживания. Исхаков также назвал российскую эстраду убогой, несмотря на то, что сотрудничает со многими знаменитостям, и «пригрозил», что отправится на шоу «Голос».
«Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят, не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. Есть печать и все документы. Усы, лапы и хвост. И, если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдет, ну что ж. Тоже не беда. Вот как я думаю. Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет. Ждите меня на следующем голосе... Или через один. Ну а так называемые "журналисты", с них то что взять. Пусть пишут. Это их работа. У меня с ними нет, не было, и, надеюсь, никаких контактов не будет. Peace out», — написал Дмитрий Исхаков в микроблоге.
Напомним, Дмитрий и Полина поженились осенью 2014 года. У них есть общая дочь Мия, а от первого брака у артистки растет сын Андрей.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!