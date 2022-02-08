Иск на 270 млн: Алана Мамаева требует от экс-мужа долю его «тайного» имущества
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Фото: instagram/ mamaev_pavel17
В сентябре прошлого года в Московский суд был передан иск Павла Мамаева к бывшей жене. Футболист потребовал разделить совместно нажитое имущество, а конкретно автомобили Bentley и Land Rover.
В свою очередь, Алана Мамаева подала встречный иск, в котором сообщила о том, что у спортсмена есть «скрытое имущество». Женщина утверждает, что Павел потратил большие суммы на покупку автомобилей и недвижимости, которые записаны на его родителей. У футболиста действительно есть квартира в центре Москвы и два парковочных места в том же доме, автомобиль Lexus, а также квартира в Хамовниках и три дома на Киевском шоссе. Все это оформлено на мать и покойного отца Мамаева, сообщает «РИА Новости».
Адвокат Аланы Вадим Лялин сообщил: «Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела».
В иске говорится, что деньги, потраченные на покупку квартир и автомобилей, были общим имуществом супругов. По словам Мамаевой, ее бывший муж потратил средства без ее ведома и согласия. Очередное судебное заседание запланировано на 3 марта.
Напомним, что Алана и Павел были женаты с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса. В конце апреля 2021 года футболист развелся со своей женой.
Сейчас Мамаев счастлив в браке со своей второй женой Надеждой Санько. Раньше Надежда была близкой подругой экс-супруги Павла. Для Аланы новость о свадьбе подруги и бывшего мужа стала полной неожиданностью. Сейчас девушки не общаются.
Фото и видео: Instagram