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Иск на 270 млн: Алана Мамаева требует от экс-мужа долю его «тайного» имущества

Алана Мамаева планирует отсудить у бывшего мужа половину имущества. Она уверяет суд, что Павел скрывает часть своего имущества, на которое женщина имеет законное право. Ее адвокат Вадим Лялин сообщил, что суд принял встречный иск от женщины.
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Слайд, который
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Павел и Алана Мамаевы развелись

Фото: instagram/ mamaev_pavel17

В сентябре прошлого года в Московский суд был передан иск Павла Мамаева к бывшей жене. Футболист потребовал разделить совместно нажитое имущество, а конкретно автомобили Bentley и Land Rover.

В свою очередь, Алана Мамаева подала встречный иск, в котором сообщила о том, что у спортсмена есть «скрытое имущество». Женщина утверждает, что Павел потратил большие суммы на покупку автомобилей и недвижимости, которые записаны на его родителей. У футболиста действительно есть квартира в центре Москвы и два парковочных места в том же доме, автомобиль Lexus, а также квартира в Хамовниках и три дома на Киевском шоссе. Все это оформлено на мать и покойного отца Мамаева, сообщает «РИА Новости».

Адвокат Аланы Вадим Лялин сообщил: «Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела».

В иске говорится, что деньги, потраченные на покупку квартир и автомобилей, были общим имуществом супругов. По словам Мамаевой, ее бывший муж потратил средства без ее ведома и согласия. Очередное судебное заседание запланировано на 3 марта.

Напомним, что Алана и Павел были женаты с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса. В конце апреля 2021 года футболист развелся со своей женой.

Сейчас Мамаев счастлив в браке со своей второй женой Надеждой Санько. Раньше Надежда была близкой подругой экс-супруги Павла. Для Аланы новость о свадьбе подруги и бывшего мужа стала полной неожиданностью. Сейчас девушки не общаются.

Фото и видео: Instagram

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