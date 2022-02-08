Иск на 270 млн: Алана Мамаева требует от экс-мужа долю его «тайного» имущества

В сентябре прошлого года в Московский суд был передан иск Павла Мамаева к бывшей жене. Футболист потребовал разделить совместно нажитое имущество, а конкретно автомобили Bentley и Land Rover.

В свою очередь, Алана Мамаева подала встречный иск, в котором сообщила о том, что у спортсмена есть «скрытое имущество». Женщина утверждает, что Павел потратил большие суммы на покупку автомобилей и недвижимости, которые записаны на его родителей. У футболиста действительно есть квартира в центре Москвы и два парковочных места в том же доме, автомобиль Lexus, а также квартира в Хамовниках и три дома на Киевском шоссе. Все это оформлено на мать и покойного отца Мамаева, сообщает «РИА Новости».