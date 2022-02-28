Исчезла без следа: Анжелика Варум уже два месяца не выходит на связь с фанатами

Анжелика Варум хранит молчание много недель. Последний раз она общалась с подписчиками в Новый год, а после этого активность на ее страницах в социальных сетях прекратилась. Анжелика не появляется на публике, не дает концертов и интервью. Затишье волнует подписчиков артистки и наводит на некоторые подозрения.

Интересно то, что в это время у Анжелики в семье случилось целых два праздничных события. В начале февраля свое 23-летие отметила дочь певицы Елизавета. Леонид Агутин поздравил наследницу в личном блоге, а Варум, на удивление, промолчала. По случаю годовщины отношений с Агутиным также не появилось никаких фотографий и записей в социальных сетях артистки.