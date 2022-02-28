Исчезла без следа: Анжелика Варум уже два месяца не выходит на связь с фанатами
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Фото: instagram/ avarum
Анжелика Варум хранит молчание много недель. Последний раз она общалась с подписчиками в Новый год, а после этого активность на ее страницах в социальных сетях прекратилась. Анжелика не появляется на публике, не дает концертов и интервью. Затишье волнует подписчиков артистки и наводит на некоторые подозрения.
Интересно то, что в это время у Анжелики в семье случилось целых два праздничных события. В начале февраля свое 23-летие отметила дочь певицы Елизавета. Леонид Агутин поздравил наследницу в личном блоге, а Варум, на удивление, промолчала. По случаю годовщины отношений с Агутиным также не появилось никаких фотографий и записей в социальных сетях артистки.
Анжелика Варум хранит упорное молчание, чем тревожит подписчиков. Некоторые убеждены, что певица тяжело заболела и у нее нет сил на общение с аудиторией. Другие считают, что у Анжелики серьезные проблемы в семье, которые забирают у нее много энергии. Возможно, Варум находится на грани развода и пока не готова разглашать подробности своей личной жизни.
К слову, Леонид Агутин по-прежнему активно ведет свой блог, но игнорирует вопросы о супруге.
Фото и видео: Instagram