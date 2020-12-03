Ирина Виторган рассказала о любимом занятии старшей дочери — играх в шкафу
Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/
Супруги Эммануил и Ирина Виторган фиксируют все забавные моменты из жизни маленьких дочек — Этель, которой скоро исполнится три, и годовалой Клары. Эмоциями они делятся с подписчиками. Поклонники звездного семейства не скупятся на теплые слова.
В очередной раз Виторганы рассказали о любимой забаве Этель, которая строит домики в неожиданном месте.
«Любимое занятие у Этель — залезть в шкаф в коридоре и соорудить там себе свой домик», — пояснил Эммануил Виторган видео, снятое его супругой.
«Прелесть... На открытках начала века такие ангелочки изображены в белых платьицах...», «Не ребенок, а чудо какое-то», «Куколка», «Правильно, Этелечка делает свой домик и сама в нем хозяйничает, самое интересное занятие для малышек!», «Классно, умничка Этелечка! Все детки через это проходят, им нужно личное пространство», «Милашка», — полетели комплименты в адрес девочки.
Эммануил и Ирина Виторган вместе уже 20 лет, они поженились через несколько месяцев после начала их отношений (вскоре после того, как скончалась супруга актера Алла Балтер). Но родителями они стали не сразу, а в зрелом возрасте, удивив близких и поклонников. Этель родилась зимой 2018 года, а Клара — в августе 2019-го. Кто выносил пожилым артистам старшую дочь, точно неизвестно, а младшую родила суррогатная мама.
80-летний Эммануил Виторган признался, что хотел бы еще детей, но его супруга в эфире ток-шоу отметила, что двоих достаточно.
Фото и видео: Instagram Эммануила и Ирины Виторган
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