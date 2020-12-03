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Ирина Виторган рассказала о любимом занятии старшей дочери — играх в шкафу

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Ирина и Этель Виторган позируют главе семейства

Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/

В Instagram Эммануила Виторгана появилось милое видео с 2-летней Этель, которое сняла его супруга Ирина.

Супруги Эммануил и Ирина Виторган фиксируют все забавные моменты из жизни маленьких дочек — Этель, которой скоро исполнится три, и годовалой Клары. Эмоциями они делятся с подписчиками. Поклонники звездного семейства не скупятся на теплые слова.

В очередной раз Виторганы рассказали о любимой забаве Этель, которая строит домики в неожиданном месте.

«Любимое занятие у Этель — залезть в шкаф в коридоре и соорудить там себе свой домик», — пояснил Эммануил Виторган видео, снятое его супругой.

«Прелесть... На открытках начала века такие ангелочки изображены в белых платьицах...», «Не ребенок, а чудо какое-то», «Куколка», «Правильно, Этелечка делает свой домик и сама в нем хозяйничает, самое интересное занятие для малышек!», «Классно, умничка Этелечка! Все детки через это проходят, им нужно личное пространство», «Милашка», — полетели комплименты в адрес девочки.

Эммануил и Ирина Виторган вместе уже 20 лет, они поженились через несколько месяцев после начала их отношений (вскоре после того, как скончалась супруга актера Алла Балтер). Но родителями они стали не сразу, а в зрелом возрасте, удивив близких и поклонников. Этель родилась зимой 2018 года, а Клара — в августе 2019-го. Кто выносил пожилым артистам старшую дочь, точно неизвестно, а младшую родила суррогатная мама.

80-летний Эммануил Виторган признался, что хотел бы еще детей, но его супруга в эфире ток-шоу отметила, что двоих достаточно.

Фото и видео: Instagram Эммануила и Ирины Виторган

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