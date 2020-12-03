Ирина Виторган рассказала о любимом занятии старшей дочери — играх в шкафу

Супруги Эммануил и Ирина Виторган фиксируют все забавные моменты из жизни маленьких дочек — Этель, которой скоро исполнится три, и годовалой Клары. Эмоциями они делятся с подписчиками. Поклонники звездного семейства не скупятся на теплые слова.

В очередной раз Виторганы рассказали о любимой забаве Этель, которая строит домики в неожиданном месте.

«Любимое занятие у Этель — залезть в шкаф в коридоре и соорудить там себе свой домик», — пояснил Эммануил Виторган видео, снятое его супругой.