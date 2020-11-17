Ирина Виторган поделилась забавным видео маленьких дочек с подарком от отца: «Милые куколки»

«Этель очень на Максима похожа. Копия брат», «Куклы мамины и папины», «Шарики — счастье! Детство. Папа и мама рядом. А мы ведь все были счастливы, только теперь понимаешь», «Какая прелесть в ваших сюжетах», «Принцессы маленькие!», «Сколько радости», — последовали комментарии.

Ирина Виторган завела страницу в Instagram недавно, чтобы чаще показывать дочерей поклонникам семьи.

Эммануил Виторган женился на своей нынешней супруге 20 лет назад, через несколько месяце после того, как ушла из жизни его бывшая жена Алла Балтер (мама Максима Виторгана). Но, несмотря на то, что актер с супругой вместе уже два десятилетия, родителями они стали недавно. Их первая дочь Этель родилась в феврале 2018 года. Ее появление на свет стало сюрпризом для поклонников. Супруги утверждали, что ребенка Ирина выносила сама, хотя в то время ей было уже за 50 лет. Когда появилась на свет их вторая дочь Клара (в августе 2019-го), супруги уже не стали скрывать, что воспользовались услугами суррогатной матери.

У 80-летнего Эммануила Виторгана есть 54-летняя дочь Ксения, которую родила его первая жена Тамара Румянцева, и 48-летний сын Максим Виторган от брака с Аллой Балтер. Также народный артист уже пять раз становился дедом и дважды прадедом.