Ирина Винер ответила на слова тренера Линой Ашрам о проигрыше Авериной
Легендарная спортсменка и тренер сборной Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова коллеги: «Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда».
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Фото: Picture-alliance
Винер уверена, что тренер Линой знает правду, и понимает, что ее подопечная хуже справилась с выступлением.
«В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — высказалась тренер сборной России по художественной гимнастике.
Помимо всего, Ирина, как и многие звезды спорта, не говорит ничего плохого по поводу выступления белорусской гимнастки Алины Горносько, которая получила бронзовую медаль. Но победу Ашрам категорически отрицает.
«Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья», — добавила Ирина.
Фото и видео: Picture-alliance, Global Look Press
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