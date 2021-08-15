Ирина Винер ответила на слова тренера Линой Ашрам о проигрыше Авериной

«В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду», — высказалась тренер сборной России по художественной гимнастике.

Помимо всего, Ирина, как и многие звезды спорта, не говорит ничего плохого по поводу выступления белорусской гимнастки Алины Горносько, которая получила бронзовую медаль. Но победу Ашрам категорически отрицает.

«Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья», — добавила Ирина.