Ирина Старшенбаум – о приоритетах и личной жизни: «Меня хватает и на отношения, и на карьеру»

«Выстраивать в контексте медиапространства свою личную жизнь – значит не иметь вообще никакой личной жизни», – добавила Ирина.

На вопрос о том, есть ли у нее избранник, Старшенбаум не подтвердила и не опровергла эту информацию, добавив, что она находит в своем графике время для всего: «Меня хватает и на отношения, и на карьеру, и я не понимаю, почему многие считают, что невозможно их совмещать. Мне кажется, любовь как раз в том, что оба могут наслаждаться собой, своей реализацией и при этом прекрасно сосуществовать вместе просто потому, что им вдвоем хорошо».

Актриса добавила, что больше всего из черт характера людей ей не нравится равнодушие: «Простить можно все: неопытность, глупость, ошибку, ярость, проявление эмоций, но равнодушие… Нет».