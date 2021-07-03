Ирина Старшенбаум – о приоритетах и личной жизни: «Меня хватает и на отношения, и на карьеру»
29-летняя актриса Ирина Старшенбаум в беседе с Peopletalk поделилась, что стабильности всегда предпочитает безумства: «Я за то, чтобы нести ответственность тогда, когда это надо, но в остальном – безумие и спонтанность».
Актриса призналась, что в ее жизни было много необдуманных решений, таких как: пропуск самолетов, татуировки, поездка за океан в Америку на три дня. Старшенбаум уверена, что очень важно уметь слушать свою интуицию, себя, душу и делать все так, как хочется в данный момент.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
После расставания с коллегой Александром Петровым в 2019 году, актриса не афиширует свою личную жизнь.
«Выстраивать в контексте медиапространства свою личную жизнь – значит не иметь вообще никакой личной жизни», – добавила Ирина.
На вопрос о том, есть ли у нее избранник, Старшенбаум не подтвердила и не опровергла эту информацию, добавив, что она находит в своем графике время для всего: «Меня хватает и на отношения, и на карьеру, и я не понимаю, почему многие считают, что невозможно их совмещать. Мне кажется, любовь как раз в том, что оба могут наслаждаться собой, своей реализацией и при этом прекрасно сосуществовать вместе просто потому, что им вдвоем хорошо».
Актриса добавила, что больше всего из черт характера людей ей не нравится равнодушие: «Простить можно все: неопытность, глупость, ошибку, ярость, проявление эмоций, но равнодушие… Нет».
Фото и видео: Global Look Press
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