Ирина Слуцкая рассказала, как фигуристы ограничивают себя в еде: «200-300 граммов сильно влияют на технику»

«Приходилось очень сильно ограничивать себя в еде. Моя мама следила за моим рационом, не давала сладостей. А я очень любила конфеты. В те времена в России только-только начали появляться всякие Mars, Snickers, но стоили они очень дорого. Поэтому перед сборами я покупала себе что-то одно и делила на маленькие кусочки, чтобы растянуть удовольствие на всю неделю», – вспоминает Ирина.

Слуцкая отмечает, что худеть в подростковом возрасте сложнее всего. Когда тело ребенка развивает гормональный фон и принимает более взрослые формы, вес может оставаться на той же отметке, тогда как визуально тело очень меняется.

«Нужно было, чтобы фигурист оставался в своём весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало», – добавила фигуристка.