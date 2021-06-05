Ирина Слуцкая рассказала, как фигуристы ограничивают себя в еде: «200-300 граммов сильно влияют на технику»
42-летняя звезда фигурного катания Ирина Слуцкая рассказала, что для достижения наилучших результатов в спорте, питание – один из важнейших пунктов. В жизни серебряного и бронзового призера Олимпиад было и такое, что Ирине приходилось растягивать одну конфету на неделю.
«Конечно, все фигуристы обязательно следят за весом. Любые набранные 200-300 граммов сильно влияют на технику. В обычной жизни мы этого не замечаем, а вот на льду всё видно», – написала спортсменка в своем личном блоге.
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Фото: Global Look Press
Ирина также отметила, что во время ее тренировок в подростковом возрасте всех фигуристов взвешивали каждое воскресенье, тогда как сейчас тренеры более строги к своим подопечным.
«Сейчас некоторые тренеры проводят взвешивание чуть ли не через день. В моё время нас взвешивали каждое утро понедельника, чтобы в воскресенье мы не наедались шашлыками», – написала спортсменка.
«Приходилось очень сильно ограничивать себя в еде. Моя мама следила за моим рационом, не давала сладостей. А я очень любила конфеты. В те времена в России только-только начали появляться всякие Mars, Snickers, но стоили они очень дорого. Поэтому перед сборами я покупала себе что-то одно и делила на маленькие кусочки, чтобы растянуть удовольствие на всю неделю», – вспоминает Ирина.
Слуцкая отмечает, что худеть в подростковом возрасте сложнее всего. Когда тело ребенка развивает гормональный фон и принимает более взрослые формы, вес может оставаться на той же отметке, тогда как визуально тело очень меняется.
«Нужно было, чтобы фигурист оставался в своём весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало», – добавила фигуристка.
Фото и видео: Global Look Press, @slutskayaofficial/Instagram
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