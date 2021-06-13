Ирина Слуцкая о скандале с Абрамовым: «Я бы приняла решение уйти от такого мужчины»
Телеведущая и спортсменка Ирина Слуцкая возмутилась обращению резидента Stand Up к своей жене Эльвире. 42-летняя фигуристка написала в своем личном блоге обращение к подписчикам.
«Сочувствую той женщине, которая любит такого неполноценного, ущербного мужчину... Как вообще язык поворачивается такое говорить в адрес той, которая родила ему ребёнка? Это шутка какая-то? Если да, то она очень неудачная», – начала свой пост Ирина.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @abramov_ivan/Instahram
Несколько месяцев назад юморист неоднозначно высказался в адрес своей жены в одном из интервью.
«Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят», – сообщил Иван.
Резкие высказывания комика вызвали бурю негодования в сети. Общественность осудила Абрамова за неэтичные взгляды и неуважение к матери своих детей, и всех женщин в целом. Комика также обвинили в потребительском отношении к противоположному полу.
Конфликт поддержали многие знаменитые артисты и блогеры. Ида Галич, Алена Водонаева и Наталья Краснова назвали слова Абрамова недостойными мужчины. «Если Ванина пися уныло повиснет к 45 годам, его жена имеет полное право начать относиться к нему плохо. Так ведь? Но Ваня спокоен, как удав, потому что его жена никуда от него не денется. Ведь у него «удобная жена». Как стул», – прокомментировала блогер Наталья Краснова.
Фигуристка Ирина Слуцкая поддержала женщин, которые находятся в принятии своих форм после рождения ребенка и отметила, что муж должен оказывать поддержку любимой в такой непростой для нее период. «Не у всех женщин есть возможность заниматься спортом и сидеть на диетах с грудным ребёнком на руках. Задача мужа - помочь, а не попрекать в лишнем весе. Не могу представить, чтобы мой муж такое мне сказал. Мне было бы дико такое услышать. И, наверное, я бы приняла решение уйти от такого мужчины», – продолжила Ирина.
Не осталась в стороне от скандала и сама супруга юмориста Эльвира. Девушка прокомментировала ситуацию, выложив видео интервью супруга с ее комментариями. «Это дело двух взрослых, осознанных людей, у которых семья, двое детей и ОНИ вместе 13 лет. И #мысчастливы, блин прикиньте, так бывает! В нашей семье честность и прямота не считается оскорблением, тиранией и т.д.!!! Во-вторых, по поводу того, что мой муж известный человек и транслирует «такое», а люди его слушают. Это вопрос восприятия каждого отдельного человека! Задумайтесь те, кто почему-то воспринял это на свой счёт? Шутки бывают разные, но все они включают в себя сарказм, иронию, цинизм и так далее, и его цитата «давай ходи так годик» - Да, мы дома так подшучиваем друг над другом, это НАШ стеб», – обратилась к общественности Эльвира.
Фото и видео: @abramov_ivan/Instahram, Global Look Press
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