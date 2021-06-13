Ирина Слуцкая о скандале с Абрамовым: «Я бы приняла решение уйти от такого мужчины»

«Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят», – сообщил Иван.

Резкие высказывания комика вызвали бурю негодования в сети. Общественность осудила Абрамова за неэтичные взгляды и неуважение к матери своих детей, и всех женщин в целом. Комика также обвинили в потребительском отношении к противоположному полу.

Конфликт поддержали многие знаменитые артисты и блогеры. Ида Галич, Алена Водонаева и Наталья Краснова назвали слова Абрамова недостойными мужчины. «Если Ванина пися уныло повиснет к 45 годам, его жена имеет полное право начать относиться к нему плохо. Так ведь? Но Ваня спокоен, как удав, потому что его жена никуда от него не денется. Ведь у него «удобная жена». Как стул», – прокомментировала блогер Наталья Краснова.

Фигуристка Ирина Слуцкая поддержала женщин, которые находятся в принятии своих форм после рождения ребенка и отметила, что муж должен оказывать поддержку любимой в такой непростой для нее период. «Не у всех женщин есть возможность заниматься спортом и сидеть на диетах с грудным ребёнком на руках. Задача мужа - помочь, а не попрекать в лишнем весе. Не могу представить, чтобы мой муж такое мне сказал. Мне было бы дико такое услышать. И, наверное, я бы приняла решение уйти от такого мужчины», – продолжила Ирина.

Не осталась в стороне от скандала и сама супруга юмориста Эльвира. Девушка прокомментировала ситуацию, выложив видео интервью супруга с ее комментариями. «Это дело двух взрослых, осознанных людей, у которых семья, двое детей и ОНИ вместе 13 лет. И #мысчастливы, блин прикиньте, так бывает! В нашей семье честность и прямота не считается оскорблением, тиранией и т.д.!!! Во-вторых, по поводу того, что мой муж известный человек и транслирует «такое», а люди его слушают. Это вопрос восприятия каждого отдельного человека! Задумайтесь те, кто почему-то воспринял это на свой счёт? Шутки бывают разные, но все они включают в себя сарказм, иронию, цинизм и так далее, и его цитата «давай ходи так годик» - Да, мы дома так подшучиваем друг над другом, это НАШ стеб», – обратилась к общественности Эльвира.