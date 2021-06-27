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Ирина Скобцева вспоминала, как с Сергеем Бондарчуком их случайно обвенчали

Недавно было опубликовано интервью Ирины Скобцевой, которое долго хранилось в архивах. В нем, звезда советского кино трогательно вспоминала о своем любимом супруге, Сергее Бондарчуке.
Ирина Скобцева вспоминала, как с Сергеем Бондарчуком их случайно обвенчали

Впервые, своего будущего супруга, Ирина увидела на большом экране: в тот день, они с одногруппницами прогуливали латынь в МГУ и пошли в кино, посмотреть фильм «Тарас Шевченко», главную роль в котором играл Сергей. Но главная встреча, произошла, когда Ирина сама стала актрисой и была приглашена на роль Дездемоны в фильм Сергея Юткевича «Отелло», где Сергей снова играл главного героя.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева

Фото: Russian Look/Global Look Press

В интервью изданию 7 Дней, Ирина вспоминала: «Сопротивляться чувствам, разгоревшимся на съемочной площадке, не было воли ни у меня, ни у Сергея. Он очень нежно ко мне относился. Старался обнять меня не только по сценарию, но и в любой удобный момент».

Фильм еще не вышел на советские экраны, а комитет Каннского кинофестиваля уже определил для себя российский фильм, который займет достойное место среди конкурсных киноработ. И тогда у Юткевича появилось страстное желание доработать сюжет: на последний бюджет он отправил Ирину Скобцеву, Сергея Бондарчука, гримера и оператора в Ригу, чтобы снять там венчание в церкви. «В Риге нашли маленький старинный собор, но, видимо, так плохо договорились, что священник не понял, что снимается кино, и провел полноценное венчание», —вспоминает актриса.

Сергей Бонларчук тогда только пошутил: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!». А когда из следущей командировки, он привез два золотых кольца, оба надели их и не снимали следующие 35 лет: Сергей развелся с первой супругой, Инной Макаровой и вскоре официально женился на Ирине.

Фото и видео: Рамблер, Global Press Look

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