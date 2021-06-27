Ирина Скобцева вспоминала, как с Сергеем Бондарчуком их случайно обвенчали

Фильм еще не вышел на советские экраны, а комитет Каннского кинофестиваля уже определил для себя российский фильм, который займет достойное место среди конкурсных киноработ. И тогда у Юткевича появилось страстное желание доработать сюжет: на последний бюджет он отправил Ирину Скобцеву, Сергея Бондарчука, гримера и оператора в Ригу, чтобы снять там венчание в церкви. «В Риге нашли маленький старинный собор, но, видимо, так плохо договорились, что священник не понял, что снимается кино, и провел полноценное венчание», —вспоминает актриса.

Сергей Бонларчук тогда только пошутил: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!». А когда из следущей командировки, он привез два золотых кольца, оба надели их и не снимали следующие 35 лет: Сергей развелся с первой супругой, Инной Макаровой и вскоре официально женился на Ирине.