В начале апреля Ирина Шейк впервые стала мамой. Супермодель родила дочь от актера Брэдли Купера. Уже спустя пару месяцев она вернулась к работе, при этом стараясь как можно больше времени проводить с новорожденной малышкой.

На днях модель продемонстрировала роскошную фигуру купальнике, снявшись в фотосессии для журнала Sports Illustrated в Аризоне. Шейк сменила несколько бикини, позировала рядом с лошадью и настоящем ковбоем, а также предстала перед камерой топлесс, прикрывая обнаженную грудь гитарой.

Фото: кадр из видео