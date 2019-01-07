Ирина Шейк показала новую стрижку и чувства к отцу своей дочери

Российская супермодель Ирина Шейк уже почти 4 года живет с американским актером и режиссером Брэдли Купером, но пара достаточно редко появляется вместе в свете. Тем не менее Ирина не смогла не поддержать возлюбленного на церемонии вручения премий «Золотой глобус»-2019, где фильм авторства Брэдли «Звезда родилась» был номинирован на несколько наград, а он сам мог стать лучшим актером.
И пусть Куперу в этот вечер не повезло со статуэтками, главная победа у него уже есть — любовь красавицы Шейк. Она продемонстрировала это, позируя фотографам в обнимку с мужчиной и не отрывая от него нежного взгляда.
Выглядела пара соответствующе — Ирина примерила роскошное золотое вечернее платье и решила обновить имидж, сделав новую короткую стрижку. Ей очень идет! В свою очередь, Брэдли облачился в белоснежный строгий костюм. А вам нравится этот союз?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Hubert Boesl, Hfpa/Pool/Pi, Maria Jose Segovia, AUG/face to face, Michael Timm/face to face / Global Look Press
Видео: Instagram