Ирина Шейк показала новую стрижку и чувства к отцу своей дочери

Российская супермодель Ирина Шейк уже почти 4 года живет с американским актером и режиссером Брэдли Купером, но пара достаточно редко появляется вместе в свете. Тем не менее Ирина не смогла не поддержать возлюбленного на церемонии вручения премий «Золотой глобус»-2019, где фильм авторства Брэдли «Звезда родилась» был номинирован на несколько наград, а он сам мог стать лучшим актером.

И пусть Куперу в этот вечер не повезло со статуэтками, главная победа у него уже есть — любовь красавицы Шейк. Она продемонстрировала это, позируя фотографам в обнимку с мужчиной и не отрывая от него нежного взгляда.