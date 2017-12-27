31-летняя Ирина Шейк давно живет и работает в США, однако супермодель не забывает о традициях своих соотечественников-россиян и с удовольствием отмечает Новый год.

Многим известно, что жители Европы и США относятся к Новому году с меньшим трепетом, чем к Рождеству. Поэтому мы не увидели в постах зарубежных звезд чего-то особенного 31 декабря. Исключение — наши знаменитые соотечественники. Например, супермодель Ирина Шейк очень любит соблюдать русские традиции!

В эту новогоднюю ночь модель в очередной раз посмотрела «Иронию судьбы, или С легким паром», а потом позвонила сестре Татьяне, которая живет в Челябинске, и они вместе посмотрели традиционное обращение президента и обменялись поздравлениями под бой курантов.