В Instagram дизайнера Дианы фон Фюрстенберг появились разоблачающие фотоснимки

Последние записи в блоге Ирины Шейк озадачили поклонников: топ-модель фотографировалась на фоне пальм, но не афишировала, где и с кем находится. Однако, модный дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила нахождение Ирины. Оказалось, молодая мама с женихом Брэдли Купером и друзьями устроила маленькие каникулы на Таити.

Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti ! Публикация от Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf) Июл 9 2017 в 12:13 PDT

🌤🌴 Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 5 2017 в 1:34 PDT

Компанию Фюрстенберг, Шейк и Куперу составили Эллисон Уилльямс с мужем Рики ван Вином, Андерсон Купер с бойфрендом Бенджамином Мейсани и Энди Коэн. Друзья проводили время не только на песчаном пляже, но и на шикарной яхте, где и был сделан совместный снимок.

Cocktails and games ! Публикация от Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf) Июл 6 2017 в 10:32 PDT

Напомним, Ирина Шейк встречается с Брэдли Купером с 2015 года, а в этом году Ирина родила бойфренду дочь Леа. Неизвестно, взяли ли влюбленные дочь с собой на отдых. Возможно, девочка осталась в Лос-Анджелесе под присмотром бабушки — матери Ирины Ольги Шайхисламовой, которая еще весной прилетела помогать дочери.