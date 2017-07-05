Ирина Шейк и Брэдли Купер отдохнули на Таити
Последние записи в блоге Ирины Шейк озадачили поклонников: топ-модель фотографировалась на фоне пальм, но не афишировала, где и с кем находится. Однако, модный дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила нахождение Ирины. Оказалось, молодая мама с женихом Брэдли Купером и друзьями устроила маленькие каникулы на Таити.
Part of the funnest group ever ! Bye Tahiti !
Публикация от Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf)
Публикация от irinashayk (@irinashayk)
Компанию Фюрстенберг, Шейк и Куперу составили Эллисон Уилльямс с мужем Рики ван Вином, Андерсон Купер с бойфрендом Бенджамином Мейсани и Энди Коэн. Друзья проводили время не только на песчаном пляже, но и на шикарной яхте, где и был сделан совместный снимок.
Публикация от Diane von Furstenberg's diary (@therealdvf)
Напомним, Ирина Шейк встречается с Брэдли Купером с 2015 года, а в этом году Ирина родила бойфренду дочь Леа. Неизвестно, взяли ли влюбленные дочь с собой на отдых. Возможно, девочка осталась в Лос-Анджелесе под присмотром бабушки — матери Ирины Ольги Шайхисламовой, которая еще весной прилетела помогать дочери.
Фото: instagram.com